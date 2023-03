Toma Nikiforov et Matthias Casse ont donné un entraînement au Crossing

”L’idée m’est venue après un ‘Masterclass’ donné, mi-janvier, par une délégation japonaise avec, en guest-star, Misato Makamura, double médaillée olympique et triple championne du monde, mais je ne m’attendais pas à un tel succès !”, explique Alain De Greef, président du club schaerbeekois. “Compte tenu de la capacité du dojo, nous avions limité le nombre de participants à 120, à partir de 12 ans et de ceinture orange. Vu l’engouement, nous avons dû clôturer les inscriptions assez rapidement. Et tout s’est finalement bien passé. Je n’ai reçu que des échos positifs, venant non seulement des membres du club, mais aussi des autres.”

Toma Nikiforov, Matthias Casse et Alain De Greef, président du Crossing Schaerbeek.

Gratuit, l’événement était, il est vrai, de dimension avec deux grands champions, Toma et Matthias, plus complices que jamais et, surtout, très complémentaires sur le tatami.

”Connaissant Toma, je savais qu’il serait très à l’aise. Et j’ai trouvé Matthias très pédagogue. Tout le monde était à l’écoute de leurs conseils et chacun est reparti avec le sourire. C’est l’essentiel pour moi. Vous savez, chaque fois qu’il est en Belgique, Toma passe au club, participe à l’un ou l’autre entraînement. Il est chez lui. Le fait que Matthias l’accompagne a donné une autre dimension à cette séance. La preuve par la séance de dédicaces à la sortie du tatami.”

Sous l'œil expert de Toma Nikiforov.

Toutes sections confondues, le Crossing Schaerbeek compte plus de 150 membres, mais aussi 33 nationalités. Un vrai bouillon de cultures qui se remarque dès l’entrée, chaussée de Helmet, avec le portrait géant du champion local, jusque dans la buvette, où les parents ont immortalisé le moment, fiers de leur progéniture.

”Je baigne depuis longtemps dans cette ambiance multiculturelle avec un comité, très actif, d’une dizaine de personnes. Nous mettons tout en œuvre pour que chacun se sente bien, dans le respect, y compris lorsque nous organisons des activités extra judo. Le Crossing est un club sportif, récréatif et éducatif, qui encourage à la compétition, mais sans que ce soit une obligation. Quelques noms du judo belge sont passés par chez nous comme Robert Van de Walle, fin des années 80, Cédric Taymans ou Kristel Taelman, sans parler de Toma qui est devenu l’icône du club. Depuis 1970, nous comptons 156 champions de Belgique, toutes catégories confondues !”

Sur les conseils avisés de Matthias Casse.

Cette réussite, à la fois sportive et sociale, le Crossing Schaerbeek la doit à Alain De Greef qui ne compte pas ses heures passées au bureau ou au dojo. Et qui ne manque jamais d’idées comme cette “Masterclass” sportive, à laquelle il va ajouter un autre volet.

”Après le pédagogique et le sportif, j’ai envie de mettre sur pied un colloque qui abordera l’histoire du judo. Il sera destiné aux parents, en particulier, mais accessible à tous ceux qui s’intéressent à notre art martial. En principe, ce sera en juin. Je ne peux pas encore révéler le nom de la personnalité présente, car j’attends son accord définitif.”

Un voyage au Japon en mai 2024

Et ce n’est pas tout ! Lors de la visite de la délégation japonaise mi-janvier, Alain De Greef a noué contact avec le président de la Fédération de “Tokyo Metropolitan” et les deux hommes ont entamé des pourparlers pour un séjour au célèbre Kodokan…

”Mon intention est d’y emmener une douzaine de judokas du club, âgés de 18 à 21 ans, pendant une semaine. Le Kodokan est le lieu mythique du judo. Il compte plusieurs étages avec d’immenses tatamis, les bureaux de la Fédé japonaise, le Musée du judo où il y a le premier judogi du fondateur Jigoro Kano, un restaurant et les dortoirs. On peut y dormir à même le tatami ! J’étudie actuellement la meilleure formule, compte tenu des prix. Mais il est évident que ce sera encore une expérience unique pour nos judokas.”

Ce voyage est prévu en mai 2024 ! D’ici là, Alain De Greef continuera à œuvrer pour ce club qui lui tient tant à cœur et qu’il gère au quotidien avec le même enthousiasme depuis de longues années. Et, quand on lui pose la question de la relève en évoquant le nom de Toma Nikiforov, il répond : “Je suis sûr qu’une fois sa carrière terminée, Toma recevra des propositions de l’étranger et je l’encouragerai à viser toujours plus haut. Mais je suis aussi persuadé qu’il n’oubliera jamais le Crossing, son club…”

Parole d’un sage !