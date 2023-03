Carton plein pour NBS Boxing aux championnats de Belgique

Yassine, l’un des autres dirigeants du club, se félicite de la constance des boxeurs. “C’est une très belle performance qui dure dans le temps puisque nos boxeurs ont d’abord été sacrés champions de Flandre après plusieurs combats à Gand et puis ils ont dû refaire le même parcours lors des championnats de Belgique disputés à Bruxelles ce week-end. Ces résultats confirment la belle évolution de ces boxeurs et laissent présager de belles choses pour le futur car ils sont encore tous très jeunes.”

Fondé il y a cinq ans, NBS Boxing est un club de boxe situé au cœur de Bruxelles, plus précisément dans la Galerie Mint à De Brouckère qu’il occupe depuis deux ans maintenant. “Nous avons comme ambition de continuer à accompagner un maximum de jeunes vers la compétition mais notre club est tous publics et tous niveaux. C’est un endroit qui se veut familial avant tout, où les coachs sont d’anciens boxeurs désireux de transmettre leur passion pour la boxe aux plus jeunes. Nous voulons faire de notre club un endroit où chacun grandit tant sportivement qu’humainement. Nous utilisons tous les préceptes de la boxe pour expliquer l’importance du travail, de l’effort mais aussi du collectif.”

Également ouvert aux seniors et aux femmes, le club compte de très nombreux jeunes parmi ses membres. “Nous voulons nous éloigner des clichés de la violence pour mettre en avant les valeurs de notre noble art. Grâce aux valeurs enseignées par la boxe, les jeunes grandissent et deviennent des adolescents calmes et sereins. Ils réussissent mieux à l’école car ils maîtrisent les notions de respect de l’autorité et de dépassement de soi.”