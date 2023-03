L’aboutissement de Lemaire

Que représente ce succès, sur une épreuve du niveau kermesse, qui avait attiré soixante-cinq participants ? “C’est l’aboutissement de mon développement de ces deux dernières années”, répond ce coureur de 22 ans. “Je n’ai fait que ma première vraie saison sur la route l’an passé. J’ai vraiment découvert le vélo de route pendant le confinement. C’est sur cette discipline que je prenais le plus de plaisir quand je m’étais inscrit pour un semi-ironman. Pendant cette première saison, je sentais que j’avais le niveau, mais il me manquait de l’expérience.”

Il avait déjà marqué les esprits l’an passé en remportant le Bxl Tour, chez les amateurs. “À l’échelon des élites et espoirs, c’était plus compliqué, j’oscillais entre la quinzième et la cinquantième place.”

Mais, dimanche, dans des conditions climatiques détestables, il a été l’homme de la course. Faisant plier dans le final le Namurois Matteo Melotte, un jeune repris dans l’importante structure Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. “J’aime cette mauvaise météo, les courses me semblent plus justes dans ces conditions, c’est le coup de pédales qui parle.”. Et le sien, de coup de pédales, était aiguisé, dimanche. “J’avais misé sur une course offensive et je me sentais le plus fort du groupe de tête. J’ai lâché mes deux compagnons juste avant la zone technique menant à l’arrivée.”

Troisième du DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité, avec cette victoire et les points pris la veille au contre-la-montre de Sirault où il s’était classé deuxième, il espère confirmer ces prochaines semaines.