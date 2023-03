Le WestBoxingClub au service des jeunes de Molenbeek : “Il y a un an, ces jeunes savaient à peine boxer”

Des résultats qui font la fierté de Yassine Bouanan, le fondateur du club de boxe molenbeekois. “Mes boxeurs ont livré de très bons combats, c’est exceptionnel de repartir avec autant de médailles alors que le club n’existe même pas depuis un an”, se réjouit-il.

Ce club, Yassine Bouanan l’a avant tout lancé pour les jeunes de Molenbeek. “Après avoir connu moi-même un titre de champion de Belgique durant ma carrière de boxeur, et après avoir décidé de stopper ma carrière, j’ai voulu inculquer les valeurs de la boxe aux jeunes des quartiers, surtout à ceux de Molenbeek dont l’image qu’on s’en fait n’est pas très reluisante. Il y a un an, ces jeunes ne savaient même pas faire un simple gauche-droite, aujourd’hui, certains sont devenus champions de Belgique. Ils ont prouvé à toute la Belgique qu’avec le travail, on peut réussir.” Se mettre au service de la jeunesse molenbeekoise, la rendre meilleure et la faire grandir au travers de la boxe, voilà les ambitions de Yassine Bouanan. “La boxe a réussi à me protéger de beaucoup de choses dans ma vie. Ce sport est fait de belles valeurs et je veux que les jeunes puissent recevoir ce que la boxe m’a apporté. Je veux qu’ils aient des ambitions, que grâce au succès dans leur sport, ils puissent se créer des opportunités à saisir dans leur vie de tous les jours. Lors de la création du WestBoxingClub, le choix de Molenbeek a été symbolique. Beaucoup aiment critiquer Molenbeek et ses jeunes mais en l’espace d’un an, nous avons prouvé que rien n’était impossible.”

De là en découle la philosophie du club. “La discipline et le respect sont les deux choses primordiales dans ma vision de la boxe et de la vie. La boxe, c’est comme la vie, et si vous voulez avancer, que ce soit dans l’un ou dans l’autre, vous avez besoin de cette discipline et de cette rigueur.”

Avec 80 jeunes inscrits, dont une bonne quarantaine de réguliers, le WestBoxingClub se veut ouvert à tous. “Je rencontre beaucoup de jeunes qui ont été déçus par certains clubs où ils avaient l’impression que l’argent qu’il pouvait rapporter était plus important que la pratique de la boxe. Chez moi, je ne demande pas de payer directement. Je fais ça par amour, par passion, par envie de transmettre et d’aider ces jeunes.”

Des jeunes qu’il encourage à se dépasser, que ce soit sur un ring ou en dehors. “Je côtoie ces jeunes tous les jours, des jeunes qui vivent dans la précarité et qui ont besoin de travailler pour se payer des gants de boxe. Ça me fait beaucoup de peine mais je les encourage dans cette voie. Ils travaillent, ils ne volent pas, ils ne vivent pas avec ces choses négatives dans la tête et ils en sont récompensés une fois qu’ils sont sur le ring. C’est leur récompense à eux et je suis le plus heureux quand je les vois récolter les fruits de leur travail comme ils l’ont fait ce week-end lors des championnats de Belgique.”

Yassine Bouanan : “La boxe a bercé toute ma vie”

La boxe, Yassine Bouanan, l’a rencontrée à l’âge de 15 ans. “J’ai commencé à 15 ans et je m’y suis mis plus sérieusement à 17 ans. Un an plus tard, je prenais part à un stage à Cuba. Je suis resté six semaines à La Havane avec les autres boxeurs et mes entraîneurs de l’époque. Je suis revenu de là plus motivé que jamais et puis je suis devenu vice-champion de Flandre. L’année suivante j’étais champion des Pays-Bas et en 2012, je devenais champion de Belgique. Une véritable consécration pour moi”, explique-t-il.

La boxe a toujours tenu une place importante dans sa vie. “C’est un art noble qui demande beaucoup de sacrifices pour peu de reconnaissance. Mais la boxe a toujours été importante dans ma vie. Elle m’a aidé au quotidien, elle m’a fait réfléchir.”

Un sport qu’il a arrêté à l’âge de 33 ans. “Malheureusement, en Belgique, vous ne pouvez pas vivre de la boxe. Lorsque je gagnais un combat, je touchais 2 500 à 3000 euros. Mais quand on connaît les frais de la préparation et le fait que vous ne combattez que deux fois par an, ça devient difficile. J’ai toujours travaillé sur le côté, que ce soit dans la sécurité ou comme taxi. Mais il était malheureusement difficile de continuer de la sorte.”

Aujourd’hui, il veut transmettre aux jeunes. “Je continue à vivre la boxe au travers des jeunes auxquels je veux transmettre mon expérience et les valeurs de ce beau sport.”