On le sait. Avec le développement du padel, le tennis a moins la cote à certaines périodes et le critérium n’échappe pas à la règle. “L’hiver a vraiment très bien marché mais on a eu un passage à vide en été. Tout s’équilibre mais je retiens surtout de cette édition une ambiance fabuleuse et des joueurs qui restent très soudés. Le temps passe, des joueurs ont quitté le critérium, d’autres sont arrivés, mais on ne voit pas la différence. C’est tout ça qui me pousse à continuer.”

Le Brussels, Waterloo, le Primerose et La Cure. Les quatre nouveaux clubs présents cette édition ont connu des fortunes diverses. “Ici aussi, les clubs qui ont organisé leur étape en été ont eu moins de chance avec la date. Quant à La Cure, le club a annulé l’étape à cause de la réfection de ses terrains.”

Treize des quatorze étapes prévues ont pu avoir lieu, pour le plus grand plaisir des joueurs. “Lors de la période du Covid, il y a eu sept étapes étalées sur trois ans. On a retrouvé un rythme plus normal.”

Mais sans les grosses catégories. “J’avais supprimé les Messieurs 1, Mixte 2 et Dames 3 pour passer de quinze à douze catégories, ce qui est nettement mieux et moins lourd au niveau de l’organisation.”

La 45e édition du critérium est déjà sur les rails. Il y aura treize étapes avec les mêmes catégories. Il n’y aura plus d’étape au Léo ni au Brussels et – logiquement – plus à La Cure mais bien au Wolu TC qui fait son retour dans la programmation.

La première étape aura lieu à l’Orée à partir du samedi 20 mai. “Le plus perturbant, c’est que les classements seront revus deux fois cette année. Le 15 mai puis vers septembre-octobre. L’étape de l’Orée se jouera avec les classements actuels alors que l’on tiendra compte des nouveaux classements pour la deuxième étape qui commencera le 10 juin à Kraainem.”

Alain Allan présente les lauréats

M2 – Nicolas Baltazar : “Il gagne le critérium sur le fil après avoir été longtemps deuxième.”

M3 – Christopher Van Haelen : “Il remporte deux catégories. Il a gagné les six derniers critériums dans des catégories différentes. Très gentil, très sympa, et il mérite que j’organise pour lui une étape au Primerose.”

M4 – Aurélien Calbert : “Il a aussi remporté deux catégories cette année et plusieurs critériums. Très sympa, on le voit un peu partout, même à Roland Garros avec son sweat du critérium.”

M5 – Gilles Colback : “Un bon joueur, présent sur toutes les balles. Sa volonté fait la différence. Il a disputé de nombreuses étapes et termine aussi deuxième en M6.”

M6 – Yves Moreels : “Un habitué, qui joue au moins depuis une vingtaine d’années. Dommage ses blessures mais il a dominé le critérium. “

Mxt 3 – Aurélien Calbert et Nora Tillieu : “Ils ont disputé et gagné les trois dernières étapes. Ils sont les plus forts dans leurs catégories respectives et leur association a fait la différence.”

Mxt 4 – Christopher Van Haelen : “La deuxième catégorie qu’il remporte.”

Mxt 5 – Benoît de Hontheim et Catherine Van Rijckevorsel : “Ils ont remporté huit étapes. Ce sont des fidèles, au-dessus du lot dans la catégorie, pratiquement invaincus.”

Mxt 6 – Pascale Coquelet : “Elle est très forte mais cela s’est joué à peu de chose avec Dominique Chaballe qui est très impliquée dans le critérium.”

D4 – Nora Tillieu : “Une acharnée, généreuse, en surclassement. Elle est très forte et frappe au moins aussi fort que les hommes. Elle a une lecture du jeu impeccable.”

D5 – Mélodie Gevorgian : “Juge-arbitre au Parival, tout lui a souri cette année. Elle a trois victoires.”

D6 – Victoria Pollet et Victoire Elsen : “Cela s’est joué à peu de choses avec Dominique Chaballe. C’est une belle paire, leur première année au critérium.”