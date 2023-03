Une collaboration entre le RWDM et le Racing White Woluwe va voir le jour : “Sans les clubs amateurs, c’est la fin du football”

Ce vendredi, Thierry Dailly, le président du club molenbeekois, Jawad Daali, son homologue woluwéen, et Eric Bott, l’échevin des sports de Woluwe-Saint-Lambert, se sont retrouvés pour évoquer les relations entre le football professionnel et le football amateur. Une discussion riche. “Le football professionnel, c’est l’image pour tous les jeunes qui évoluent dans les clubs amateurs. Mais aujourd’hui, les clubs professionnels doivent être plus attentifs au sport amateur.

Il est important que le club professionnel regarde comme partenaire le club amateur et pas comme un simple vivier où il peut se servir”, débute Eric Bott.

Un discours auquel est sensible Thierry Dailly, lui qui a déjà mis en place de nombreuses collaborations avec des clubs bruxellois et de sa périphérie. “Sans les clubs amateurs, c’est la fin du football”, lance-t-il. “Le premier réflexe du parent d’un enfant qui veut jouer au football, c’est de l’inscrire au plus près de son domicile. Cette première étape est primordiale dans la carrière de n’importe quel joueur. Il suffit de regarder les parcours des joueurs professionnels, rares sont ceux qui ont débuté dans le centre de formation d’un grand club. Le meilleur exemple, c’est celui des frères Hazard. Ils ont début dans leur jardin et puis ils ont franchi la barrière du jardin pour commencer le football dans le club de leur village à Braine-le-Comte. Ils ont ensuite rejoint Tubize avant de voir leur carrière commencer. Sans ce football amateur, la suite est impossible. Le football n’est pas que professionnel, réservé à une élite et là pour faire de l’argent. Le vrai football dont tout le monde a besoin, il est dans le monde amateur.”

Depuis plusieurs années, Eric Bott milite pour plus de liens entre clubs professionnels et amateurs. “Les clubs professionnels doivent être plus attentifs à la formation, à la vie des clubs amateurs. Aujourd’hui, il n’y a pas cette volonté de la part des clubs professionnels de vouloir s’impliquer dans la vie du football amateur. Le RWDM est une exception dans le football actuel. Mais une belle exception car, pour moi, à Bruxelles, il est le sommet de la pyramide d’un football bruxellois qui dispose d’un vivier exceptionnel.”

Et Thierry Dailly de lui répondre. “Mon intérêt pour le football amateur est énorme, c’est quelque chose qui fait partie de ma vision et de mon projet depuis le début. Il est important qu’un club amateur puisse s’identifier à un club professionnel, qu’un jeune puisse s’identifier à un club comme le RWDM. Et une montée en D1A nous permettrait de renforcer ce sentiment d’identification.”

La naissance d’une collaboration entre le RWDM et le Racing White Woluwe

Au fil de cette discussion, les représentants des deux clubs n’ont eu besoin que de quelques mots pour se mettre d’accord sur la naissance d’une collaboration entre ces deux clubs aux noms historiques. “Il y a un an, dans le cadre de notre collaboration avec le club louvaniste, 200 de nos jeunes ont assisté à un match d’OHL, dont ils parlent encore aujourd’hui. Ce serait une belle chose si nous pouvions les emmener au Machtens pour le dernier match de la saison du RWDM face à Anderlecht”, lance Eric Bott. “Faisons ça, tu peux déjà considérer que c’est acté”, rétorque Thierry Dailly.

"Le Racing White Woluwe et le RWDM ont le même ADN."

Mieux, les deux clubs se sont mis d’accord sur l’établissement d’une collaboration qui permettra un meilleur échange entre les deux clubs. “Un club comme le Racing White a beaucoup plus de proximité avec le RWDM qu’avec un autre club pour avoir ce genre d’échange. Tout simplement car nous avons le même ADN”, confie Eric Bott. “Si aujourd’hui vous jouez avec le logo du White et nous avec celui du RWDM, c’est grâce à toute cette histoire qui nous rassemble. Nous sommes la continuité de cette histoire.”

Et alors que le RWDM fêtera bientôt les 50 ans de sa naissance, un match amical face au Racing White Woluwe aura lieu au cours des prochains mois. “Ça me tient à cœur”, précise Dailly.

Une collaboration dont se réjouit Jawad Daali, le président du club woluwéen. “J’ai commencé à Molenbeek. Le premier match qui reste ancré en moi, c’était un match entre le RWDM et le Standard. J’avais 7-8 ans et je n’ai jamais oublié cette formidable ambiance. Je suis ravi que l’on puisse avancer sur un chouette projet ensemble.”