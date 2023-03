De l’aveu même du coach Florent Rayez, la présence en finale de Coupe de Brabant de l’ASA Saint-Hubert sauve la saison des Boitsfortoises : “Entre arrêts, blessures, séparation d’un élément et heureux événement attendu, la saison a été compliquée mais on a l’équipe pour faire quelque chose en finale. Il faut aussi reconnaître qu’on a atteint ce stade car on a bénéficié du forfait de deux équipes aux tours précédents (NdlR dont celui du Rebond Ottignies actuel premier de la P1) qui avaient aligné des joueuses de Régionale. Mon team est apparu soudé ces dernières semaines et il a envie d’aller jusqu’au bout.”

La victoire sera collective ou pas pour l’ASA : “Je n’ai pas une ou deux joueuses qui sortent du lot. J’ai un ensemble qui travaille en équipe. On affronte une formation expérimentée comme nous. Les clefs de la rencontre seront notre capacité à défendre sur leurs intérieures, avec le boxing-out qui l’accompagne au rebond et notre travail face à la zone adverse qui nous sera probablement opposée.”

Pour l’ASA, il s’agit d’une seconde finale d’affilée. Auteur du doublé Coupe – Championnat, le Canter était trop fort à aller chercher la saison passée. “Nos chances sont plus conséquentes ici”, admet Rayez. “Genappe paraît plus à notre portée que Schaerbeek l’an dernier. On a battu deux fois les Genappoises en championnat mais on sait qu’un match de Coupe est toujours spécial. Je pense en toute objectivité que ce sera du 50-50. Il n’y a aucune pression dans nos rangs mais on aimerait que cette année soit la nôtre.”

Cette finale de Coupe sera également spéciale pour le Waterlootois qui a envie de conjurer le mauvais sort : “C’est ma quatrième finale de Coupe de Brabant en cinq ans. J’ai chaque fois perdu. Une fois comme joueur en finale de Coupe avec le BC Brainois, un P2 qui affrontait la P1 du Canter, une fois comme assistant-coach de Julien Janssens avec Waterloo et l’année passée comme coach avec l’ASA, de nouveau face au Canter. Ici on a éliminé le Canter en demi-finale. J’ai vraiment envie de gagner quelque chose cette saison….”