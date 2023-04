L’épouse de Stevens jouant en R2 au Canter, le Bruxellois a assisté de loin aux entraînements au Kinetix de la P1 masculine. Il a vu le travail et la progression du Canter Schaerbeek, premier dans un championnat qu’il survole et en finale de Coupe ce dimanche (16h00) à Uccle face au Speedy Mont-Saint-Guibert.

”Le Canter, c’est une horloge très bien réglée et super précise”, énonce Franck. “Les gars qui composent l’équipe ont bossé toute la saison et ça se voit. En plus, c’est un groupe sans prise de tête et qui évolue de façon disciplinée. Je crois que leur premier jour de repos surviendra le 30 juin. En fait, leur première place ne doit rien au hasard. Les joueurs sont à l’image de leur coach Ridouan Aladin : de gros bosseurs.”

Favorite pour le doublé Coupe – Championnat, l’équipe n’est pas centrée autour de noms ronflants ou de grosses individualités.

”Ils ont un seul joueur repris au All Stars Game de fin de saison car leur force principale, c’est un énorme collectif. Ils sont très durs à jouer et mettent une forte pression défensive pendant 40 minutes.”

Opposé en finale au Speedy (la seule équipe à les avoir battus cette saison en championnat, c’était il y a plus de 5 mois), le Canter partira avec les faveurs du pronostic aux yeux du coach castellobrainois : “Je donnerais 60 % de chances au Canter et 40 au Speedy. Mont-Saint-Guibert, c’est de grosses individualités comme Piron, Tasiaux ou les frères Vriamont. Je crois qu’à l’intérieur avec Achille Tasiaux, c’est un peu plus fort que le Canter. Le Speedy a des joueurs qui possèdent l’expérience des finales et sur un match, avec la motivation, ils sont capables de faire quelque chose. Ce sont des gars qui savent jouer des grosses rencontres.”

En face, les Guibertins auront fort à faire : “Le Canter du premier tour et celui-ci n’ont rien à voir. Cette équipe a progressé et a toujours un très gros moteur mais il y aura match, c’est une certitude”, conclut Franck Stevens.