En plus d’un demi-siècle consacré à sa passion, ce facétieux dirigeant à l’ancienne qui n’avait jamais sa langue en poche, qui avait le compas dans l’œil au niveau de l’organisation et savait ce que le mot bénévolat signifiait, aura embrassé toutes les fonctions dans son club : supporter, délégué, coach et président, une fonction qui l’avait réendossée depuis 5 ans.

Réputé familial et convivial, son club est sain financièrement et vecteur de belles valeurs humaines. C’est l’héritage de Marc Squiflet.

Marc Squiflet a aussi été membre du Comité provincial BBW, entre autre chargé de l’homologation des salles.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.