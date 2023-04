Battu par l'USGTH, le Léopold est pratiquement condamné

Avec cette nouvelle défaite, le sort du Léo est pratiquement scellé. Avec six points de six points de retard sur Jodoigne (13e) et Couvin (14e) et sept sur Braine (12e), il leur faudrait un miracle pour se sauver alors qu'il ne reste que trois journées de championnat à disputer.

Les buts: 15e et 25e Debelic (0-1 et 0-2), 61e Falzone (0-3), 77e Fongang (1-3).