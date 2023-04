Très prudents les Bruxellois évoluaient avec le seul Zeroual en pointe et avec un entre-jeu bien fourni. Cela n’empêchait toutefois pas les locaux de dominer largement les débats, de faire feu de tout bois en zone offensive et de concrétiser leur domination.

Les choses changeaient en seconde période avec cette fois une troupe bruxelloise beaucoup plus entreprenante obligeant carrément les Hennuyers à reculer et à perdre pas mal de leur superbe. Les franches occasions étaient toutefois trop peu nombreuses pour les visiteurs et les coups de pied arrêtés plus fréquents ne leur permettaient pas de revenir au score. Chose que finalement sur l’ensemble de la partie, ils auraient peut-être pu revendiquer.

Il est aussi à souligner qu’en seconde période, et par deux fois, aux 57e et 75e, Suederick avait deux superbes réflexes qui gardaient les siens dans le match. “Sans doute avons-nous montré trop de respect en début de match aux Loups mais nous connaissions leurs grandes qualités offensives. Je suis bien sûr déçu car franchement sur l’ensemble du match je pense qu’un nul n’aurait pas constitué un scandale même s’il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas créés assez d’occasions de plein jeu”, analysait Momo Zeroual, le capitaine ganshorenois et par ailleurs indiscutablement le meilleur des 22 acteurs.

URLC : Cremers ; Marquis, Luhaka, Salem, Nsungu (84e Baiardo) ; Kalonji (76e Kasri), Lema, Ousmaïl, Jatta (72e Lubaki) ; Ba (89e Hakimi), George.

Ganshoren : Suederick ; Zaânan (81e Bellante), Camara, Devillé, Scholl ; Nendaka, Millet, Famo (46e Tchoutang), Van Landschoot, El Ghraichi (75e Laroussi) Zeroual.

Arbitre : M. Lobet.

Avertissements : Lema, Salem, Ousmaïl.

Le but : 21e George (1-0).