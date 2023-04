Il a mis à profit son excellent départ (5-0, 10-4) et a utilisé son expérience pour mettre le doute dans la tête de l’athlétique Canter. Plus présente au rebond offensif et vive en transition, la formation schaerbeekoise revenait à 15 partout. Mais Mont-Saint-Guibert avait plusieurs cordes à son arc et se reposait sur un beau collectif pour repartir de l’avant. Après la mi-temps (35-32), le troisième quart était mis à profit par les frères Vriamont qui provoquaient de nombreuses fautes et étaient les auteurs de 20 points en dix minutes. Lancés sur une voie idéale à 62-52 (30e), les Guibertins géraient les dernières minutes pour s’offrir une Coupe de Brabant bien méritée.

”Tout le monde dans l’équipe a fait un gros match. Certains ont plus marqué plus comme moi mais chacun a apporté sa pierre à l’édifice”, observait le MVP du match, Gilles Vriamont qui a vu ses équipiers bien concentrés sur le sujet. “Notre troisième quart est rarement le meilleur mais ici on était tous concentrés et motivés. On a recommencé à fond la seconde mi-temps et nos trois points ont fail mal au Canter. Je trouve que la rencontre a été très bien sifflée et s’est déroulée dans un bon climat de fair-play. On a su marquer nos lancers au bon moment.”

Félicité de partout, le coach Sempels a vu son équipe respecter les consignes : “On n’a pas surjoué mais chacun a donné dans l’impact physique. On a joué sur notre expérience et le fait que nos gars apprécient jouer ce genre de gros match. Le résultat qu’on a empêché les transitions bruxelloises, on a équilibré la balance des rebonds et surtout la balle a bien circulé. Peu d’équipes ont inscrit 80 points à cette défense-là.”

Christophe Locht, directeur technique schaerbeekois, admettait le revers de son équipe : “Oui, les meilleurs ont gagné. Speedy nous a proposé des problèmes sur jeu placé, a lutté à arme égale au rebond et a géré ses attaques. Nous n’avons pas pris nos meilleures options, ce n’est pas qu’une question d’expérience.”

Même si son équipe ne réalisera pas le doublé comme la saison passée en Dames, le président Lenglez voyait le positif de la situation : “Ce revers doit nous servir pour la suite. Il nous reste le championnat. On va apprendre de nos erreurs et se reconcentrer sur la fin de la phase classique en P1. J’ai confiance dans la réaction et l’esprit de compétition des gars.”

SPEEDY MONT-SAINT-GUIBERT 80 – 69 CANTER SCHAERBEEK