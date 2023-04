Le Crossing avait la mainmise sur la partie et aurait pu faire le break dès le premier acte s’il avait fait preuve d’un peu plus de précision sur ses reconversions offensives. Dans l’autre camp, Manage mettait le nez à la fenêtre durant le troisième quart d’heure, sans toutefois inquiéter Vlogaert. “Ce premier acte était assez équilibré, nous avons rapidement marqué, ce qui nous a mis dans de bonnes conditions”, confie Philippe Wayenbergh.

Après une première période plutôt ennuyante, le Crossing passait la seconde après le repos. Bien lancé sur la gauche, Lokilo isolait alors Mbenti dans la surface. L’ancien Montois n’avait plus qu’à glisser le cuir au fond des filets.

Le troisième but schaerbeekois intervenait dans le dernier quart d’heure mais était pratiquement la copie conforme du précédent. Cette fois-ci c’est Kamagate qui se muait en passeur décisif pour un Mbenti toujours aussi esseulé dans le petit rectangle adverse.

Pas rassasiés, les Schaerbeekois cherchaient à alourdir la marque avec pour mission d’améliorer leur goal-average et ainsi chiper la quatrième place à Tournai. Monamay plantait la quatrième rose dans la foulée mais les attaquants schaerbeekois étaient plus maladroits dans les dernières minutes et ne parvenaient pas à inscrire ce cinquième but synonyme de 4e place. “C’est dommage de ne pas avoir inscrit ce cinquième but. Ce n’est peut-être qu’un détail mais au vu de notre programme difficile au cours des prochaines semaines, ce goal-average sera peut-être décisif au décompte final”, sourit Philippe Wayenbergh.

Qu’importe, le Crossing s’est fait plaisir ce dimanche et renoue enfin avec la victoire, sept semaines après leur dernier succès glané face au Pays Vert. “Notre deuxième mi-temps était meilleure et nous sommes parvenus à faire la différence. Ça fait du bien de retrouver la victoire après autant de semaines sans gagner.”

Une semaine de repos attend désormais le Crossing avant un solide programme qui les verra affronter Mons, Tertre et Onhaye. Avec l’espoir de décrocher le tour final qui reste présent. “Un solide programme mais tout reste possible”, ponctue le coach schaerbeekois.

Crossing : Vlogaert, Roisin, Op 't Eynde, Farin (68e Nahounou), Tshibay, Ade, Marika, Mukota (88e Vano), Lokilo (68e Kamagate), Mbenti, Bil (57e Monamay).

Manage : Bonnet, Diotavelli, Debauque, Wuillot, Caner (58e Dauby), Depril, Papassarantis, Laurent (80e Sabatino), Sebaihi (68e Lintermans), Descotte, Paquot (68e Di Vrusa).

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : Mabika, Papassarantis, Lokilo, Depril, Wuillot, Mbenti.

Les buts : 2e Op 't Eynde (1-0), 50e et 78e Mbenti (2-0 et 3-0), 83e Monamay (4-0).