Dison, dont la fusion avec le club voisin de Verviers (P2 liégeoise) a été officialisée depuis quelques jours, tentait de réagir, mais Legros plaçait le ballon à côté de l’objectif, alors que la tentative d’Akdim était joliment détournée par De Reymaeker. Meunier puis La Delfa ne parvenaient pas à cadrer leur envoi, alors que dans l’autre camp, l’expérimenté Some obtenait un penalty. Malheureusement pour le RSD, Verrue ne parvenait pas à tromper Rico-Garcia, lequel avait choisi de plonger du bon côté.

”Si on le transforme, le match est sans doute plié. Au lieu de cela, nous avons connu une deuxième période assez stressante, même si je suis assez content du bon comportement de ma défense, laquelle a su rester attentive jusqu’au bout”, se félicitait après coup le coach local Luc Libert. Avant d’enchaîner : “Les joueurs s’entraînent avec beaucoup de sérieux à raison de trois séances hebdomadaires. Je leur avais dit que leur abnégation finirait par être récompensée. En plus, il était vraiment très très important de remporter enfin une victoire à domicile.”

Ses hommes allaient rester à la merci d’une possible égalisation tout au long de la seconde période, même si leurs hôtes allaient la plupart du temps manquer de la plus élémentaire précision. En fin de match toutefois, De Reymaeker devait à nouveau sortir le grand jeu sur des essais de Leers et de Binot.

”Ce succès, le premier depuis le 29 janvier, nous fait un bien fou, avant de nous déplacer dans une semaine chez le leader Warnant.”

Ce sera sans le concours de Nzayadiambu, suspendu pour abus de cartons jaunes.