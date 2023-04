De Reymaeker (RSD Jette) est sorti de sa réserve

“J’ai connu un parcours un peu chaotique ces dernières années”, concède l’intéressé. “Après avoir été formé à Anderlecht, au Sporting de Charleroi, où j’ai côtoyé Nicolas Penneteau et Parfait Mandada, des références en la matière, et enfin à OHL, où j’ai eu comme mentor un moment Boubacar Copa, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’imposer chez les adultes. Mon premier club, ce fut Ganshoren, alors en D3 ACFF. Cette année-là, nous nous étions maintenus sur le fil, mais ce fut une expérience enrichissante. ”

Vint alors une proposition de Rebecq. “Le projet était attrayant. Je pouvais mûrir tranquillement au côté de Damien Lahaye, un autre portier avec un sacré vécu." Mais le covid est passé par là, et Damien est resté plus longtemps que prévu. “Au bout de trois ans, j’ai décidé d’aller chercher du temps de jeu à Jette.” Mais les débuts furent plus compliqués que prévu. “Je me suis blessé durant la préparation. Après, Enzo D’Alberto a fait ses matchs et j’ai dû à nouveau ronger mon frein. ” Jusqu’à ce que le portier titulaire ne tombe malade, il y a une dizaine de jours.

À l’aise dans le jeu au pied et rassurant à la fois sur sa ligne et dans les airs, Andrew a signé, face aux Disonais de Christophe Kinet, plusieurs arrêts de grande classe et ne demande qu’à confirmer. “J’espère que la roue a enfin tourné pour moi. Je suis confiant en tout cas pour la suite et la fin de notre saison. Nous disposons de suffisamment d’arguments pour nous sauver. Après, il sera encore temps d’évoquer ma situation personnelle”.