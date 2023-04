Le Bruxellois Rayan Buifrahi cartonne avec les U21 d’Ostende : “Je suis prêt pour la prochaine étape”

Une saison que Rayan vit pleinement. “Je suis très content de mes statistiques personnelles jusqu’ici. J’ai tout de suite bien commencé le championnat et j’ai alimenté mes compteurs buts et passes décisives. Jusqu’ici tout va bien et j’espère poursuivre sur cette lancée jusqu’au terme du championnat”, nous confie-t-il.

Avec de telles statistiques, Rayan Buifrahi est sur un petit nuage. Il enchaîne les performances avec une régularité sans faille, de quoi en faire un des joueurs les plus importants de son équipe. “Je suis en train de livrer une des meilleures saisons de ma carrière, si pas ma meilleure. C’est certainement ma saison la plus complète sur le terrain, avec une bonne équipe autour de moi.”

Rayan Buifrahi dispute sa deuxième saison avec les Ostendais. Avant d’arriver au sein du club côtier, il a connu un parcours plutôt classique chez les jeunes. “J’ai commencé le football vers l’âge de 5 ans, à Wolvertem. Anderlecht est ensuite venu me chercher, j’y suis resté jusqu’à mes 12 ans. Par la suite, Bruges m’a proposé un très beau projet, qui me correspondait très bien. Mais lorsque les responsables des jeunes de l’époque ont quitté le club, la philosophie de jeu a changé dans le centre de formation. Ils cherchaient un jeu moins technique et plus physique.”

Un mature lent qui a pu s’exprimer grâce à Ostende

Un style de jeu qui ne correspondait alors pas à la morphologie de Rayan. “Je suis un mature lent, j’avais donc besoin de plus de temps que les autres. Ostende est alors venu me chercher, en m’offrant le temps de jeu qui me permettrait de grandir et d’évoluer dans les meilleures conditions possibles.”

Cette caractéristique de mature lent a été un problème pour Rayan. “Avec une évolution moins rapide que les autres, mon déficit de taille était un handicap et a été un frein dans mon évolution. Mais Ostende m’a laissé le temps de m’adapter à mon corps et grâce à leur patience, j’ai pu évoluer.”

"Grâce à Ostende, je suis plus souriant sur un terrain."

Ostende, un club dans lequel Rayan s’épanouit pleinement. “C’est un club dans lequel je me sens bien, qui m’a redonné la confiance que j’avais perdue à Bruges. Grâce à eux, je suis plus souriant sur un terrain. Avec cette confiance, je suis meilleur pour l’équipe et je parviens à alimenter mes stats.”

Ses performances attirent les regards des grands clubs

Seulement voilà, d’ici quelques semaines, Rayan sera face à un choix. Alors qu’Ostende n’est pas à l’abri d’une relégation en Challenger Pro League, et que ses performances ont attiré l’attention de quelques clubs, il pourrait bien quitter le navire ostendais au terme de cette saison. “Avec une telle saison, des grands clubs belges se sont renseignés et des discussions sont en cours. Des discussions ont également été ouvertes avec Ostende mais j’hésite encore car je ne sais pas quel sera l’avenir du club. Une chose est certaine, toutes ces sollicitations me font plaisir. Je me sens rassuré sur mes capacités.”

De quoi voir l’avenir avec optimisme et ambition. “Mon prochain objectif est de devenir professionnel. Je me suis déjà entraîné à quelques reprises avec l’équipe première d’Ostende, je sais quel niveau je dois atteindre pour y évoluer. Et aujourd’hui, je me sens prêt pour cette nouvelle étape.”

Entre la Belgique et le Maroc, son cœur balance

Avec de telles performances, Rayan est également appelé en sélection. S’il a évolué avec les jeunes de l’équipe nationale belge jusqu’à ses 16 ans, la sélection marocaine a également pris contact avec lui. Et entre les deux, son cœur balance. “Ce n’est pas un choix simple. C’est comme choisir entre ma mère et mon père. L’intérêt des deux sélections me flatte et quoi qu’il arrive, j’aimerais un jour percer dans l’une ou dans l’autre.”