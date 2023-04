Une véritable libération pour l’athlète du White Star, privée de compétition depuis le mois de juin dernier. “Je me suis blessée une nouvelle fois en juin dernier. Une fracture de fatigue alors que j’avais bien commencé la saison en battant mes records sur 5000 et 10000 m. Je me suis entraînée énormément en alternatif, je voulais me remettre à la course à pied mais j’ai eu d’autres pépins physiques et de santé aussi. Une période assez pénible, qui a duré plus longtemps que prévu. J’ai profité de cette période pour prendre du recul par rapport à tout ça, analyser la situation et essayer de reprendre le contrôle”, explique-t-elle.

Retrouver le chemin de compétition, un moment que Mélanie Bovy attendait depuis de nombreuses semaines. “Je n’étais pas stressée à l’idée de reprendre le départ d’une course, j’avais tout simplement hâte. J’aime toujours autant courir qu’avant et je savais que je serais à nouveau un jour au départ d’une course. Je suis contente d’avoir pu courir à nouveau, j’ai pris mon pied, j’ai adoré. J’ai vraiment profité du moment et apprécié retrouver cette adrénaline et cette boule au ventre.”

D’autant que la performance a été à la hauteur des attentes puisque Mélanie s’est offert une superbe troisième place lors d’une course pour le moins relevée. “Je ne m’attendais pas à courir comme ça”, glisse-t-elle. “Pour moi, c’était juste un petit retour après une période d’entraînements pas vraiment intensive. J’ai abordé prudemment le premier tour et puis je me suis rendu compte que je pouvais aller plus vite. Au final, je suis parvenue à aller chercher la troisième place, une énorme satisfaction.”

"J'ai apprécié retrouver cette adrénaline et cette boule au ventre."

Son sourire sur le podium voulait ensuite tout dire. “Ce podium, je l’ai savouré. Quel moment émouvant. J’étais vraiment contente de voir la fierté dans le regard de mes proches. Je voulais leur rendre un petit peu de ce qu’ils m’ont apporté durant cette période difficile.”

Le soutien de ses proches, c’est ce qui a permis à Mélanie de tenir durant ces mois de galère. “Cette performance me réchauffe le cœur. C’était vraiment ce dont on avait besoin, aussi bien moi, que mes parents, mes sponsors (Bconnect et la fondation MAD) et mon équipe qui m’ont apporté un soutien sans faille. Je n’étais pas toute seule dans cette galère, j’avais plein de gens autour de moi qui se sont investis pour me permettre de courir à nouveau, qui ont été rassurants et réconfortants.”

Malgré la difficulté, jamais Mélanie n’a songé à arrêter ce sport qu’elle aime tant. “Je suis passée par différentes émotions. La frustration et la tristesse au début, des incertitudes quant au fait de ne pas savoir de quoi demain serait fait. De la mauvaise humeur que j’ai infligée à mes proches. Une période assez triste et sombre mais courir est ce que j’aime et j’ai gardé cette motivation au fond de moi. On m’a souvent dit que peut-être que mon corps ne pouvait plus supporter tout ça. C’est quelque chose que je peux entendre et c’est pour ça que j’ai mis en place certaines choses, que j’ai adapté ma façon de m’entraîner pour être plus à l’écoute de mon corps et ne plus commettre les mêmes erreurs. Je suis désormais attentive à tous les signaux envoyés par mon corps.”

Aujourd’hui, Mélanie se projette vers l’avenir, avec plusieurs objectifs en tête. “Je vais participer au Championnat de Belgique du 10000 m sur piste à la fin du mois d’avril. J’essayerai ensuite de me qualifier pour les Championnats du monde universitaires qui auront lieu en Chine. Je voudrai bien sûr battre mes records sur 5000 et 10000 avant de me diriger vers le semi-marathon en septembre. Et puis j’ai des rêves de marathon dans la tête pour les années à venir. Mais pour l’instant, je préfère voir à court et moyen terme. Je n’ai plus envie de me lancer dans des plans d’entraînement qui tomberaient à l’eau par la suite. Et plus important, je veux juste profiter du plaisir que courir me procure.”