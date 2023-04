La 20e édition de la Brussels Football European Cup a lieu ce week-end : “La plus belle de toutes”

Pour fêter comme il se doit cette édition anniversaire, les organisateurs ont augmenté le nombre d’équipes inscrites dans chaque catégorie (U8 le samedi, U9 le dimanche et U10 le lundi). “Nous avons augmenté le nombre d’équipes en U8 et en U9, passant de 72 à 80 pour la phase finale. Plus d’équipes, c’est plus de gens qui consomment et donc plus de rentrées, de quoi couvrir l’augmentation des frais. C’est aussi un sacré défi à relever car la logistique est plus importante.”

Malgré quelques petits soucis à gérer comme chaque année, la passion des organisateurs reste le moteur. “Cette 20e édition sera la plus belle de toutes mais de loin la plus compliquée. Parce qu’il y a plus d’équipes que d’habitude, parce qu’il y a eu pas mal de problèmes de gestion à gérer, notamment au niveau du transport des équipes étrangères. Quelques petits stress de dernière minute mais le spectacle sera au rendez-vous sur les terrains. Le niveau devrait monter crescendo avec un niveau très relevé le dimanche et le lundi. Il n’y aura aucune excuse, celui qui n’a rien à faire ce week-end se doit d’être au Crossing.”

Ne fût-ce que pour supporter les équipes de la région et les formations schaerbeekoises qui vont en prendre plein les yeux ce week-end. “Nos jeunes attendent ce moment depuis leur premier entraînement au mois d’août dernier.”