Cette période de trois semaines sans rencontres n’empêche pas le coach Nicolas Joostens d’apprécier : “C’est un groupe qui mérite ses playoffs. Une équipe mature, intelligente où il y a une bonne ambiance et où les gars communiquent beaucoup entre eux. C’est une formation où tout le monde a toujours répondu présent que ce soit pour faire des sacrifices physiques et être volontaire dans l’effort.”

Le coach a un peu dérogé à ses habitudes en vue de préparer ses quarts de finale historiques pour le club du Palais du Midi : “On s’est entraîné cette semaine normalement mais avec une opposition moins longue et moins importante. On a parlé de la suite de la saison et de la motivation par rapport à l’apothéose qui nous attend. L’équipe, qui a récupéré Demirtas, se rend simplement compte qu’on a une carte à jouer. La motivation est omniprésente. On va augmenter la charge de travail la semaine prochaine. Le but est d’être à 100 % pour accueillir Lier.”

L’équipe entamera ce tour final à domicile, un avantage à la fois mental et sportif : “Chez nous, on a juste perdu contre Melsele et encore, ce fut loin d‘être notre meilleur match. On a eu énormément de déchets aux lancer-francs.”

Au Palais du Midi l’équipe se sublime souvent. Courtrai, Ypres et Gistel en ont fait les frais : “Je sens que les gars tirent quelque chose de positif de jouer à la maison. On a une bonne assise, on est en confiance et ça nous aide à positiver par rapport aux challenges qui nous sont opposés.”

Le groupe de joueurs, qui sera prolongé dans sa majorité, attend de pied ferme ce premier match de playoffs : “Cette saison, j’ai vu des extérieurs venir nous voir, ça fait plaisir. On a eu du monde face à Courtrai, Gistel et Kangoeroes en Coupe de Belgique. Quand le match de TDM2 précède celui de TDM1, c’est sympa aussi. Je ne vous cache pas qu’on aimerait avoir du monde pour ce match face à Lier”, conclut Nicolas Joostens.