Erdal Sevik ravi du succès de la Brussels Football European Cup : “C’est la fête du Crossing, de Schaerbeek, de Bruxelles”

Une édition anniversaire pour laquelle le club schaerbeekois a les mis petits plats dans les grands, proposant à nouveau un plateau très relevé qui fait la fierté des organisateurs année après année. “On a un peu élevé le niveau pour cette année anniversaire avec les participations de plusieurs clubs qui n’étaient plus venus depuis de nombreuses années, voire jamais. Il y avait 18 nations différentes représentées tout au long du week-end, ce qui est quand même extraordinaire pour un tournoi comme celui-ci.”

Sur les terrains, le spectacle était présent lors de chaque rencontre. Certaines affiches avaient le niveau des plus soirées européennes. “Certains matchs étaient dignes de rencontres de Champions League. Ça nous fait plaisir de proposer un tel plateau et d’assister à de telles affiches. D’autant que certains clubs belges sont parvenus à s’illustrer et aller loin dans le tournoi, comme Anderlecht qui s’est imposé en U9.”

Face à ce plateau, on retrouvait plusieurs équipes locales, notamment celles du Crossing qui ont tenté de défendre au mieux les couleurs de leur club. “C’est la fête du Crossing, de Schaerbeek, de Bruxelles. C’est très important pour nos jeunes de pouvoir participer à un tournoi d’un tel niveau et de voir le niveau de ces équipes élites. Nos jeunes attendent ça depuis de nombreux mois et ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de rivaliser. Ça permet aussi à certains parents qui nous voient parfois trop beaux de revenir les pieds sur terre. Certes nous sommes forts mais nous sommes encore loin du niveau de ces formations élites.”