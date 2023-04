Anthony De Marrée veut sauver Jette avant de rejoindre le Crossing : “Je veux quitter Jette avec le sentiment du devoir accompli”

La venue de Dison (10e, 41 points) est prise avec ambition et motivation par les joueurs du RSD. “C’est un match très important, comme ils le seront tous jusqu’à la fin de la saison”, pointe Anthony De Marrée. “Nous devons prendre des points pour essayer de nous sauver le plus rapidement possible et enlever ce stress dans le vestiaire et au sein du comité.”

Dison, un adversaire qui pourrait bien convenir aux Jettois. “C’est une équipe qui joue bien au football. Nous l’avions constaté lors du match aller qui avait été assez ouvert. À nous de marquer les premiers pour ensuite tenir le résultat. Pour l’emporter, il faudra aller dans les duels, bien communiquer et tout donner.”

"Nous devons sauver le club.”

Jette qui doit également gagner en régularité, tant au niveau des résultats que des performances dans un même match. “Nous savons que nous pouvons gagner contre n’importe quelle équipe de la série mais que l’inverse est aussi vrai. Il est très important que tout le monde prenne conscience de l’importance de notre mission. Nous devons sauver le club.”

Dimanche, le défenseur du RSD Jette manquera le duel face à Dison, lui qui a écopé d’une suspension de trois matchs. “Cette suspension est aussi sévère que frustrante car elle m’empêche d’aider l’équipe. Je serai encore suspendu la semaine prochaine mais à mon retour, je donnerai tout pour aider le groupe.”

D’autant qu’Anthony De Marrée quittera Jette au terme de la saison puisque son transfert vers le Crossing Schaerbeek est déjà acté. “Je veux quitter Jette avec le sentiment du devoir accompli et donc avec un maintien acté. C’est bien ce que je dois à un club qui a beaucoup fait pour moi.”

Et puis il se tournera vers son nouveau défi schaerbeekois. “J’ai longtemps discuté avec le président et j’ai été séduit par le projet proposé. Le club est ambitieux et je vais pouvoir continuer à grandir là-bas.”