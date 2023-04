Auderghem est champion en P2B et file en P1

Encore chamboulé de la nouvelle, le président Julien Carpentier n’a pas caché ses émotions devant la coupe. "C’est magnifique. C’est ma deuxième saison en tant que président et on voulait monter. Mais ça a été plus vite que ce que je pensais. Je suis fier de nos joueurs, de notre club. Ils me l’avaient promis et là ils m’ont rendu heureux."

Pas de figuration en P1

Officiellement en P1 la saison prochaine, le club voit déjà grand pour l’avenir de son équipe. "Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On ne va pas jouer l’hypocrisie: on veut que ça bouge la saison prochaine. Et avec les transferts, on est bien partis. Il y a de l’ambition, après il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué", indique le président.

Avec déjà de nombreuses nouvelles arrivées, dont plusieurs joueurs qui ont décidé de suivre le futur T1 Christophe Mortier en provenance de Perwez, Auderghem espère devenir un sérieux concurrent pour l’échelon supérieur.

Mais avant cela, un dernier match doit encore se jouer pour les Bruxellois en finale de Coupe du Brabant contre Perwez. Un doublé championnat-coupe est-il possible ? "C’est un match entre le champion de P2 contre le champion de P1, ça promet ! Mais on est déjà arrivé jusqu’à la finale et avec ce trophée, c’est déjà génial."