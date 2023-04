La bonne volonté jettoise n’a pas suffi

Les Stockalis prenaient d’emblée le match en main et Ronvaux échouait pour quelques centimètres. Contre le cours du jeu, Cortvriendt donnait toutefois l’avance aux siens en exploitant un joli travail de Nzayadiambu. La joie des “Boule et Bill Boys”, en difficulté dans tous les compartiments du jeu, ne durait pas, car après une frappe trop croisée de Ronvaux, ce dernier offrait le but égalisateur à Sternon. Stockay insistait et De Reymaeker sauvait la mise à deux reprises, alors que dans l’autre camp, Some tirait sur Alfieri. Après la pause, le jeu devenait de plus en plus brouillon, mais Boumediane, en contre, puis Rodrigues, en deux temps, creusaient un écart que Camara ne pouvait qu’atténuer en exploitant une déviation d’El Hajjouji.