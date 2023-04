Vainqueur des 10 km d'Uccle, Daniel Fagi enchaîne les victoires : “Je me sens capable d’un jour gagner les 20 km de Bruxelles”

Dans sa commune, sur des routes qu’il connait bien, Daniel Fagi a savouré. “C’est très agréable de pouvoir courir près de chez soi. J’ai rapidement pris la tête de la course pour l’emporter, comme je l’avais déjà fait l’an dernier. C’est une course que j’apprécie beaucoup, c’est là où je vis, je ne pouvais pas la manquer. D’autant que les gens étaient là pour m’encourager.”

La victoire fait désormais partie de l’ADN de Daniel Fagi, lui qui a remporté le relevé semi-marathon de Namur il y a peu. “C’était ma première là-bas, ça n’a pas été facile, notamment à cause d’une météo qui nous empêchait d’aller plus vite. Je me suis quand même imposé, au terme d’un fameux sprint. J’étais content de cette belle victoire.”

Inconnu des pelotons il y a de cela un an à peine, Daniel Fagi est de plus en plus reconnu sur la ligne de départ. Une petite notoriété que ce résident ucclois apprécie. “Beaucoup de gens me reconnaissent. Je parle avec beaucoup de monde et ça me fait plaisir d’être reconnu de la sorte. Il m’arrive même que les gens me disent bonjour dans la rue car ils m’ont vu sur une course ou à la télévision. Ça me fait très plaisir et ça me pousse à vouloir faire encore mieux.”

Il est aussi devenu un concurrent redoutable. Il le sait, ses adversaires le redoutent désormais sur chaque course, lui qui est devenu une véritable machine à gagner. “Je ressens un peu cette crainte de la part des autres participants mais c’est avant tout amical. Et puis ça ne me dérange pas, je connais mon niveau et je sais que je vais pouvoir gérer la concurrence. Sans oublier que ça m’oblige à être plus performant encore.”

Devenir plus performant, améliorer ses chronos, c’est la volonté affichée par Daniel Fagi. Et dans les prochains mois, il pourrait devenir encore plus redoutable. “J’ai trouvé un sponsor (Trakks) qui me soutient et met beaucoup de choses à ma disposition pour m’aider au quotidien. Grâce à leur soutien, je vais pouvoir avancer et continuer à m’améliorer.”

D’autant qu’il a des vues sur les 20 km de Bruxelles qui auront lieu le 28 mai prochain. “Je n’étais pas au sommet de ma forme l’an dernier mais cette année je me prépare minutieusement pour cette course. Je ne sais pas encore quel chrono j’aurai dans les jambes, mon entraînement d’ici là en décidera. Mais une chose est sûre, je me sens capable d’un jour gagner les 20 km de Bruxelles. C’est dans un coin de ma tête.”

Son parcours a séduit le peloton

Au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi l’histoire de Daniel Fagi qui a séduit le peloton. Érythréen d’origine, il a fui son pays pour se réfugier en Belgique où il a découvert la course à pied en 2019, avec le succès qu’on connaît aujourd’hui. Une histoire qu’il partage lors de chaque course. “Plein de monde s’intéresse à mon histoire et c’est avec plaisir que j’en discute avec eux. Partager mon parcours de vie avec les autres joggeurs, c’est une fierté.”