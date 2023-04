Un nom assez inconnu au sein du football brabançon et pour cause, cet entraîneur anversois de 42 ans dirigeait la formation de Turnhout (D2 VFV) jusqu’en janvier dernier. Avant ça, il a coaché au RC Malines, au Lierse et à Rupel Boom. Il a également été assistant au Beerschot il y a quelques années.

Un sacré défi l’attend désormais dans la capitale.