Le FB55 Ixelles a changé ses plans de jeu

Le président ixellois lui-même a pris du recul. “On a beaucoup échangé avec Eric. Personnellement, j’avais envie de détacher de pas mal de choses au niveau de la coordination générale. J’ai confiance 100 % en Van Hoeck. En tant que coach en Nationale ou en tant que directeur technique, il a déjà fait ses preuves. Didier Hoofd, il est motivé, il a envie d’apprendre et il a aussi de l’expérience. Jurgen, je le connais de mes stages, c’est un amoureux de basket qui rentre à fond dans notre projet.”

Arifi et Hoofd devraient assister Van Hoofd au coaching de la R2. Arifi devrait assister Hoofd au coaching de la P1. “On va travailler pour donner la même identité tactique à nos équipes. Au niveau de la formation, l’idée est que chaque jeune puisse jouer 2 matchs par week-end. Ils auront la possibilité d’avoir 3 entraînements par semaine, deux à la rue Volta et un à Braine sur mon demi-terrain de 3X3.”

Cette nouvelle direction sportive pour les Seniors intégrera au fur et à mesure les jeunes du FB55 Ixelles. “Nos équipes sont bien en place, les coachs aussi. Avec des U14 première année, on a fait un super championnat cette saison. En tant que coach de ces U14, j’avais le souhait de revenir aux bases. On travaille pour qu’à terme, les jeunes intègrent les équipes Seniors.”

Le 3X3 n’est pas non plus délaissé, que du contraire. Olivier a récemment déménagé son BasketHall 55 de Beersel à Braine-l’Alleud. Le team Brussels de Vadim Hollevoet qui essaye de percer au niveau professionnel du 3X3 devrait à terme porter le nom et les couleurs du FB55.