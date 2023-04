Une retraite attendue et bien méritée pour le coach Van Peteghem

Gros compétiteur, Van Peteghem va donc fermer un beau livre consacré au coaching. “L’ambition sportive a toujours été un moteur. J’ai toujours dit que je suis le plus gros fainéant de la terre mais il y a un truc que je déteste le plus au monde, c’est perdre. Donc je me suis mis à niveau, j’ai visionné un nombre incalculable de rencontres. Pour les gagner. Le reste, c’est de la gestion de collectifs. Récemment, j’ai quand même encore progressé je pense puisque j’ai enseigné les fondamentaux aux stages du BasketHall55.”

Il termine cette saison avec un titre de champion en P2 Dames avec Uccle et peut-être une place en playoffs avec Auderghem, en P2 Hommes. “La boucle est bouclée. J’ai été pour la première fois champion début 2000 avec Uccle VF, l’ancêtre d’Uccle Europe. J’ai accepté le défi de mon ami Damir Pirovic, que je connaissais quand il jouait à Moortebeek et moi à La Roue. Les filles ne sont pas beaucoup entraînées. Elles venaient quand elles savaient mais elles ont su former un vrai groupe. Avec Damir, on a travaillé au recrutement, on a fait venir 6 filles et au final, une superbe osmose s’est dégagée de ce groupe.”

Pour Auderghem, MVP avait envie de faire une dernière saison avec son fils Ken. “Il a choisi un club en fonction de l’emplacement de son bureau. Cela n’a pas été évident au début car le comité voulait monter mais les joueurs étaient plutôt absents en préparation. En septembre, devant tout le monde, j’ai demandé à Ken si on continuait vu qu’on était en retard tactiquement et physiquement. Finalement, on reste et on fait une bonne saison. On a une défaite au premier tour puis les gars partent en week-end, au ski ou au soleil. Je dois dire que c’est comme avec les dames, l’ambiance est restée très bonne tout du long.” Auderghem lutte encore pour les deuxième et troisième places qui donneront accès au tour final des P2.

C’est sans regret que le coach anderlechtois quittera sa région. “Cela va faire vieux réac’ ce que je vais dire, et c’est vrai que j’approche les 61 ans, mais j’ai connu un Bruxelles beaucoup plus agréable à vivre avant.”

Si son autre fils Timothy travaille à Barcelone, Marc Van Peteghem devrait élire domicile dans la région de Benalmadena. “Il y a des équipes à Torremolinos et Benalmadena. Je serai à 25 minutes du foot et du basket de haut niveau à Malaga. Je ne m’investirai plus dans le coaching. Mais si on me demande pour un remplacement ou un stage, pourquoi pas. Les stages d’Olivier Goossens se déroulent à l’autre bout de l’Espagne mais s’il a besoin de moi, il sait où je serai.”