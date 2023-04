Qui est Dave De Herdt, le nouveau coach du Crossing ? “Il possède cette mentalité de gagneur”

Il dirigeait la formation de Turnhout (D2 VV) jusqu’en janvier dernier. Avant ça, il a coaché au RC Malines, au Lierse et à Rupel Boom. C’est là que Fred Farin, le nouveau manager sportif du Crossing, l’a découvert. “Il a été mon entraîneur lorsque j’étais à Rupel Boom. Ça ne m’étonne pas que les gens ne le connaissent à Bruxelles puisqu’il vient de la région d’Anvers et n’a coaché que des clubs côté néerlandophone. Mais sa venue à Crossing n’est pas une totale surprise, Bruxelles n’est qu’à 30 minutes d’Anvers”, débute-t-il.

Fred Farin nous en dit plus sur le style et la méthode de Dave De Herdt. “C’est quelqu’un qui a une grande exigence envers lui-même et ses joueurs. Il possède cette mentalité de gagneur et arrive à emmener le groupe dans la direction dans laquelle il veut aller. Rien que pour son approche humaine, il est intéressant. Tactiquement, c’est quelqu’un qui arrive à faire jouer comme il le souhaite. Le Crossing est une équipe dominante, qui doit faire le jeu pour créer des espaces et des occasions, c’est quelque chose que Dave De Herdt est capable de faire. S’il possède le style Crossing ? Il coche pas mal de cases pour atteindre nos objectifs.”

Le football bruxellois sera toutefois une grande découverte pour le coach. “En Flandre, on a souvent certaines interrogations quand on leur dit de venir jouer ou entraîneur à Bruxelles. Sa réflexion a pris du temps mais il a décidé de sauter dans cette nouvelle aventure. Sportivement et humainement, cela ne peut qu’être enrichissant pour lui, comme pour le club. Il va apporter une autre vision, une autre philosophie et une autre mentalité.”

Dans sa tâche, il sera épaulé par Pascal Withofs (T2) et Olivier Arrasse (entraîneur des gardiens), qui ont été prolongés par la direction. “C’était important de les prolonger. Deux hommes du club qui bossent sans compter pour la réussite de l’équipe.”