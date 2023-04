15 km de Woluwe : l’événement de course à pied en famille à Bruxelles

Une superbe promenade

Les distances urbaines offriront une occasion unique de découvrir Woluwe en courant ou en marchant, alors que les distances plus longues conduiront les participants en forêt de Soignes. Tous termineront leur parcours en beauté par la superbe promenade verte et la nouvelle piste bleue du stade Fallon. Comme chaque année, un village de la convivialité est prévu après la course. Histoire de prolonger un peu le plaisir en partageant un verre et en dégustant de bonnes choses. Comme dit le dicton, après l’effort, le réconfort !

Finish Line

Petite particularité de cette édition des 15 kilomètres de Woluwe-Saint-Lambert : son partenariat avec l’association “Finish Line” qui veut sensibiliser le public aux maladies mentales, à la stigmatisation des personnes souffrant de troubles mentaux dans le sport et au rôle très bénéfique que peut jouer la course à pied pour surmonter les difficultés liées au handicap. On s’attend à ce qu’un grand nombre de coureurs portent le t-shirt de l’opération.

À l’arrivée, on trouvera aussi un stand dédié avec toutes les infos utiles pour éventuellement initier un programme de course pour les victimes de ces maladies.

Au même moment, une opération similaire sera menée dans d’autres capitales : Athènes, Budapest et Rome. Les organisateurs comptent sur le soutien précieux des sportifs !

Les 15km de Woluwe-Saint-Lambert en pratique

Quand ? 23/04

Où ? Stade Fallon – Avenue du Struykbeken 1 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Distances ?

- Route : 2km, 6km et 15km

- Enfants : 400m et 800m

- Trail : 25km

- Marche : 6km et 12km

Infos et inscriptions ? zatopekmagazine.com, onglet “Je cours”