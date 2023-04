Le Crossing maintient l’espoir d’un tour final

Une victoire totale donc, avec comme démarreur une subtile frappe de Lokilo peu avant le quart d’heure de jeu. Il a fallu cependant attendre la seconde période pour que le Crossing se rassure totalement grâce à un triplé de Mbenti, marqué par un coup franc dans un angle presque mort pour son deuxième but. “On voulait terminer le dernier match de la saison à domicile en beauté. Je suis content de la mentalité des joueurs. Ils ont joué du début à la fin de manière disciplinée. Il n’y a pas beaucoup d’espoir pour le tour final mais ils ont quand même fait le job, reconnait Philippe Wayenbergh, qui n’a pas prolongé son contrat pour la saison prochaine. On peut avoir quelques regrets cette saison. Il y a trop de points qu’on a laissés filer avant. Après je voulais remercier les joueurs et le staff pour ces cinq merveilleuses années. ”

Il reste cependant encore un espoir pour les Bruxellois de continuer l’aventure jusqu’au tour final. Pour cela, ils doivent absolument gagner le prochain match et espérer que le Pays Vert et Tournai perdent. “Je crois que ça va être compliqué… mais il y a encore l’espoir ! On va tout donner en tout cas”, souligne le T1.

Crossing : Vlogaert, Op ‘T Eynde, Farin, Mabika, Lokilo (75e Monamay), Nzinga, Ade (90e Tairou), Roisin, Tshibay (90e Lyagoubi), Mbenti, Kinkela (83e Mapessa).

USGTH : De Amicis, Wuillot, Valenti, Debenest, Fassin, Tommasi (63e Bureau), Schifano, Sardo, Privitera, Mukala (74e Kone), Debelic.

Arbitre : M. Desimpele.

Avertissements : Schifano, Ade, Valenti.

Les buts : 13e Lokilo (1-0), 52e Mbenti (2-0), 70e Mbenti (3-0), 86e Mbenti (4-0).