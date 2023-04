Une distance sur laquelle le Chaumontois Romain Paul s’est offert une véritable démonstration puisqu’il s’est imposé en solitaire et dans le solide chrono de 48 minutes et 12 secondes, soit quatre minutes de mieux que son dauphin Baptiste Weitkunat alors que Pierre-Edouard Breton complète le podium. Chez les dames, la victoire est revenue à Marie Cercke, qui devance Pauline Selleslagh et Mélissa Benoumeur.

Romain Paul était trop fort. ©sterpigny

Notons que la petite distance de 6 km a été remportée par Sidali Amir (22.23) au terme d’un sprint royal avec Ihor Martyniuk. Sébastien Mahia termine 3e. Chez les dames, Tatiana Stellian l’emporte devant Marta Fernadez et Zoe Williams.