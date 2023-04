Romain Paul en mode 20 km de Bruxelles s’est imposé lors des 15 km de Woluwe

Sur la piste du stade Fallon, les joggeurs se sont élancés pour former un peloton qui semblait interminable. En tête de ce peloton, on retrouvait Romain Paul. Habitué des victoires sur le Challenge du Brabant wallon, entre autres, le Chaumontois s’est offert un véritable solo dans les rues de Woluwe, bouclant les 15 km en 48 minutes et 12 secondes. “Je suis parti dans un rythme assez élevé que j’ai essayé de maintenir tout au long de la course. Avec beaucoup de courses relevées organisées ce week-end, je me doutais que la concurrence serait un peu moins forte que d’habitude”, confiait-il à l’arrivée.

Pas de quoi l’empêcher de se donner à fond sur un parcours qui se veut exigeant. “Je suis venu avec ma maman et ma sœur qui courent parfois dans les environs, elles m’avaient dit que c’était un chouette endroit pour courir et elles avaient raison. Un parcours varié, avec des petits chemins et de la route, des montées et des descentes qui permettent de mettre du rythme. C’était un bon entraînement en vue des 20 km de Bruxelles.”

Il s’agissait aussi de sa première participation à Woluwe. “Je n’avais encore jamais eu l’occasion d’y prendre part, je ne regrette pas d’être venu.”

En venant s’imposer dans la capitale, Romain Paul se met dans l’ambiance des 20 km de Bruxelles qui auront lieu d’ici un mois. Un rendez-vous important dans son calendrier, pour lequel il se prépare minutieusement, bien décidé à y réaliser une performance de choix. “J’avais besoin d’une course avec un peu de rythme dans ma préparation, j’ai dû le faire un peu seul finalement mais ça a été un bon entraînement pour les 20 km de Bruxelles. J’aimerais faire mieux que ce que j’y ai déjà fait et mon rêve est d’y faire un podium. Mais je sais aussi que la concurrence est de plus en plus rude.”