Ivann Botella, le joker de luxe du RWDM, récompensé de ses efforts

Samedi soir, Botella a profité de la blessure en dernière minute d’El Ouahdi pour prendre une place de titulaire sur le flanc droit. “C’est un poste auquel j’ai évolué en première partie de saison, je sais que le coach a confiance en moi sur le flanc. Après, c’est vrai que ça fait quelques mois qu’on ne m’avait plus vu évoluer à cette place mais c’est un poste que j’apprécie. Zakaria était un peu incertain après avoir reçu un petit coup en fin de semaine et le staff n’a pas voulu prendre de risque avec lui afin qu’il soit opérationnel dès le début de cette semaine.”

Cela ne l’a pas empêché de rentrer régulièrement dans l’axe, comme il l’a fait sur son but. “Depuis quelques années, je suis habitué à jouer dans l’axe, c’est donc tout naturellement que je suis rentré à l’intérieur lorsque Michael Biron a pris le flanc.”

Ce but vient récompenser les dernières semaines d’Ivan Botella. Cantonné à un rôle de remplaçant dans une équipe qui tourne bien, il a toutefois apporté quelque chose lors de chacune de ses montées. “C’est vrai que j’ai fait quelques bonnes rentrées ces dernières semaines, que j’ai beaucoup travaillé pour l’équipe. Ça m’a fait du bien de jouer 90 minutes, de voir l’équipe gagner 0-3 et d’avoir contribué au succès en inscrivant ce but. Je ne pouvais pas rêver mieux.”

En sortant du terrain, au moment de recevoir les félicitations de Thierry Dailly, on a souvent entendu ces trois petits mots : “plus que deux.” Deux victoires et le RWDM sera champion. “Plus que deux, effectivement. On espère toujours un faux pas de Beveren pour se rassurer plus vite mais dans nos têtes, nous sommes face à trois finales. Nous venons d’en gagner une, il en reste deux et on va le faire.”

Sur le terrain, on sent des Molenbeekois très sereins, qui ne laissent pas le stress les envahir. “Sereins, nous l’avons été tout au long de la saison. Nous sommes conscients de nos qualités, de ce que nous pouvons produire et nous avons démontré samedi que nous méritons ce titre.”

Vincent Euvrard : “On peut toujours compter sur Ivann”

Vincent Euvrard était très satisfait de la prestation d’Ivan Botella samedi soir. “Ivann a très bien joué et c’est important. Zakaria souffrait d’une contusion, il s’est testé à l’échauffement mais il n’était pas en mesure de tenir sa place. On a alors décidé de titulariser Ivann et il l’a très bien fait. Ça faisait un petit temps qu’il n’avait plus évolué à ce poste sur le flanc mais il a rapidement retrouvé ses réflexes. Et puis il marque ce premier but. Cette prestation ressemble totalement à Ivann, un joueur sur lequel nous avons toujours pu compter. On se souvient tous du premier match à Virton au cours duquel il rentre et délivre l’assist pour le but égalisateur de Biron. C’est un joueur important dans les phases clés, comme en témoigne son nombre de buts et d’assists. En 1200 minutes, minutes, il est à quatre buts et cinq assists. D’excellentes stats qui démontrent toute son importance pour l’équipe”, explique l’entraîneur du RWDM.