Sidali Amir s’est imposé au sprint à Woluwe : “J’ai eu l’impression d’être à un championnat d’athlétisme sur piste”

Une victoire décrochée au lendemain d’une compétition d’athlétisme. “J’ai couru un 800m le samedi, que j’ai bouclé en 1.58, les jambes étaient donc un peu lourdes. Mon coach m’avait dit de faire un petit jogging ce dimanche, je me suis donc aligné à Woluwe sur la petite distance. Sur un beau parcours, je suis content de ma course.”

L’athlétisme lui a servi ce dimanche puisque l’arrivée s’est jouée au sprint. “L’espace d’un instant, j’ai eu l’impression d’être à un championnat d’athlétisme sur piste. Ça fait plaisir de terminer sur une piste et au sprint.”

Sidali Amir heureux de s’imposer sur la piste distance du stade Fallon. Et pour cause, il est affilié au sein du White Star, le club d’athlétisme woluwéen. “Ça fait six ans que je suis au club mais c’est la toute première fois que je prenais part à cette course. J’ai vraiment profité de ce beau parcours.”

S’il s’est imposé sur un jogging ce dimanche, l’athlétisme reste la discipline favorite de Sidali Amir. Un athlète spécialiste du 800m et du 1500m. “Ce sont mes distances de prédilection, même si je participe à quelques joggings de 5km. Ça fait du bien de varier un peu les disciplines.”

Pour les prochains mois, l’athlète s’est fixé quelques objectifs à atteindre. “Je vais me focaliser sur le 800 et le 1500 pour lesquels je vise des chronos de 1.54 et aux alentours de quatre minutes. Ça fait dix ans que je pratique l’athlétisme, donc six passées au White Star. J’espère réaliser de bons résultats lors de mes prochaines compétitions, et notamment lors des championnats de Belgique”, ponctue l’athlète de 21 ans.