Un 6 km à 10h45 à Woluwe, les 10 Miles d’Anvers à 13h30, Sébastien Mahia s’est offert un nouveau dimanche boulimique

Dimanche 10h40, nous saluons Sébastien Mahia qui termine son échauffement sur la piste du stade Fallon. Dans quelques instants, il va prendre le départ de la petite distance (6 km) proposée lors des 15 km de Woluwe. 23 minutes et 36 secondes plus tard, nous le retrouvons sur la ligne d’arrivée, qu’il vient de franchir en troisième position. “J’avais déjà participé aux 15 km de Woluwe il y a quelques années. Ce dimanche, je vais à nouveau faire le boulimique puisque d’ici une demi-heure, je pars pour Anvers où je vais courir les 10 Miles d’Anvers. J’ai profité de cette course apéritive à Woluwe pour marquer des points dans le cadre du Challenge sur Bruxelles sur petite distance auquel ma copine Maïté participe aussi. Malgré ma moyenne de 17 km/h, ça allait un peu trop vite pour moi à Woluwe”, nous glissait-il.