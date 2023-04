Un salon de l’orientation à l’emploi et de la formation organisé au FC Ganshoren : “Aller à la rencontre des jeunes et de leurs parents”

Pour y voir plus clair, et obtenir l’aide, des professionnels vont se rendre à la rencontre des jeunes et de leurs parents dans leur environnement et ce en partenariat avec le service emploi de la commune de Ganshoren. “Avec la participation de la cité des métiers et d’Educasport, ce premier salon permettra de faire découvrir les métiers à forte demande y compris dans le milieu sportif et les métiers à pénurie aux jeunes et à leurs parents.”

En résumé, cette initiative qui se déroulera sur une après-midi offrira un aperçu complet du monde de la formation et de l’emploi, avec un focus particulier sur les métiers en forte demande et en pénurie, les stages en entreprise et enfin les métiers liés aux sports. “De quoi repartir plein de projets en tête.”

Dans un cadre convivial et familier, les parents et les jeunes pourront échanger avec professionnelles en ISP, des experts en orientation, et des acteurs du monde associatif tel que Backstage. Network. “Ce salon ne s’adresse pas uniquement aux affiliés du club de foot. Il est ouvert aux chercheurs d’emploi, aux NEETS, aux adultes, et même aux travailleurs qui souhaitent une nouvelle orientation professionnelle.”

Ce premier salon a lieu ce mercredi 26 avril dès 14h dans les installations du FC Ganshoren (Rue au bois, 12 à 1083 Ganshoren).

Un salon de l’orientation à l’emploi et de la formation organisé au FC Ganshoren. ©DR

Pourquoi organiser ce salon dans un cercle sportif ?

L’organisation d’un salon de l’emploi dans un centre sportif peut présenter plusieurs avantages, en particulier lorsqu’il s’agit de cibler les jeunes et leurs parents :

- Un grand espace : Les centres sportifs disposent souvent d’un grand espace, ce qui en fait un lieu idéal pour un salon de l’emploi. Il y a suffisamment de place pour accueillir de nombreux employeurs et demandeurs d’emploi sans qu’il y ait trop de monde.

- Lieu accessible : Les centres sportifs sont généralement situés dans des zones centrales bien desservies par les transports, ce qui les rend facilement accessibles aux demandeurs d’emploi et à leurs parents.

- Environnement familier : Les jeunes sont susceptibles de connaître les centres sportifs et de se sentir à l’aise dans ce type d’environnement. Cela peut contribuer à réduire leur anxiété et les rendre plus réceptifs au salon de l’emploi.

- Mode de vie actif et sain : Un centre sportif encourage un mode de vie actif et sain, ce qui est important pour les jeunes. Ce message peut être renforcé par les employeurs présents au salon de l’emploi, qui peuvent souligner l’importance de l’activité physique et de la santé sur le lieu de travail.

- Possibilités de mise en réseau : Un salon de l’emploi peut offrir des possibilités de mise en réseau aux jeunes, leur permettant de rencontrer des employeurs potentiels et d’en apprendre davantage sur leur secteur d’activité. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur orientation professionnelle.

- Implication des parents : Il peut être utile de cibler les parents en même temps que les jeunes, car ils peuvent leur apporter soutien et conseils. Les parents peuvent également avoir des relations précieuses et être en mesure d’aider les jeunes à prendre des décisions importantes en matière de carrière.

- Diversité des participants : Un centre sportif attire un groupe diversifié de personnes, y compris des amateurs de sport, des familles et des personnes de tous âges. Les entreprises ont ainsi l’occasion d’interagir avec un plus grand nombre de demandeurs d’emploi, qui peuvent avoir des antécédents et des compétences différents.

La promotion des acteurs locaux dans le domaine de l’emploi et de la formation peut être très bénéfique pour plusieurs raisons :

- Connaissance locale : Les acteurs locaux, tels que la maison de l’emploi de Ganshoren, la cité des métiers, les établissements d’enseignement, ont une connaissance approfondie du marché du travail et des besoins des employeurs. Ils peuvent fournir des conseils et un soutien sur mesure aux demandeurs d’emploi, ce qui peut augmenter leurs chances de trouver un emploi.

Des ressources accessibles : Les acteurs locaux ont souvent accès à des ressources qui ne sont pas forcément disponibles, telles que des listes d’emplois locaux, des apprentissages et des programmes de formation. En promouvant ces ressources, les acteurs locaux peuvent aider les demandeurs d’emploi à trouver des opportunités dont ils n’auraient pas eu connaissance autrement.

- Les relations personnelles : Les acteurs locaux ont souvent de bonnes relations au sein de leur communauté et peuvent offrir aux demandeurs d’emploi des possibilités de mise en réseau. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour ceux qui viennent de s’installer dans la région ou qui cherchent à se reconvertir dans un nouveau secteur d’activité.

- Collaboration : La promotion des acteurs locaux dans le domaine de l’emploi et de la formation permet de renforcer la collaboration entre les différentes organisations et agences, ce qui se traduit par des services plus efficaces pour les demandeurs d’emploi. Cela peut également contribuer à combler les lacunes ou les chevauchements dans les services.

- Développement économique : Soutenir les acteurs locaux dans le domaine de l’emploi et de la formation peut contribuer au développement économique de la communauté locale. En aidant les demandeurs d’emploi à trouver du travail et en proposant des programmes de formation, les acteurs locaux peuvent contribuer à renforcer la main d’œuvre locale, ce qui peut attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements dans la région.