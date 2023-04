On peut aussi parler de choc psychologique car quelques jours avant, le coach Despretz avait remis sa démission. Si Loïc Carles assure l’intérim et avait donné le briefing tactique, c’est Aladin Ridouan qui était aux commandes lors de la victoire face aux Boraines. “J’avais match au même moment avec mes jeunes de l’Excelsior. Les filles m’ont demandé si je passais après en cas de victoire. J’ai dit OK mais il faut gagner. Je suis très heureux de ce résultat car on a eu très peu de temps pour aller à l’essentiel” indique Loïc Carles.

Du temps justement, il n’y en a plus. On a coutume de dire que la saison ressemble à un marathon. Les trois matchs à disputer (au Kinetix) en quatre jours par le Canter ne seront ni plus ni moins qu’un sprint. En un temps record, le coach Carles a dû effectuer des choix. “J’ai dû faire une sélection de 12 joueuses alors qu’elles étaient 15 à revendiquer une place. J’ai aussi fait revenir Maurane van Montagu qui avait arrêté. Défensivement, on a essayé un autre système. En attaque, j’ai tenté de faire évoluer de concert les deux meneuses. Si je suis très content de la solidarité affichée et de la vague sur laquelle tout le monde surfe ensemble, je dois dire aussi qu’Aladin Ridouan a géré le match dimanche de main de maître.”

En quatre jours, le Canter passera d’une désillusion programmée dans l’antre du leader (Castors qui s’imposera avec +45) à un joli succès collectif arraché face à Quaregnon (+19). Derrière le RIV (forfait général), le Canter veut éviter le second siège basculant. “Si on rejoint Pepinster au nombre de victoires (4), on sera barragistes car on est positif à l’average sur les Pepines mais si on fait un 3/3 et que Quaregnon ne s’impose pas pour son dernier match qu’il lui reste, nous nous sauverons. Il faut y croire”, conclut Loïc Carles.