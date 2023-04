Le Canter a mis du fond et de la forme dans la formation

Moins de 12 mois après être descendu, la P1 Hommes retrouvera donc l’échelon régional où la section féminine (sociétaire de la R2A) tente de se maintenir après une quinzaine agitée faite d’une démission du coach et d’un succès plein d’espoir face à Quaregnon. “Guy Despretz a démissionné après une collaboration longue de 8 saisons. Loïc Carles a repris le flambeau. Il nous reste 3 matchs à disputer chez nous en quatre jours pour espérer nous sauver ou être barragiste” pointe le président Lenglez. Le Canter affronte Profondeville ce soir.

”Globalement, la saison est totalement réussie. On m’aurait dit qu’on atteindrait ce total en septembre dernier, j’aurais signé directement.” Le président se félicite d’avoir confié au ticket Locht – Ridouan les clés d’une partie de la formation schaerbeekoise : “Aladin a formé un beau collectif avec la P1. L’équipe a traversé un creux et était fatiguée après la finale de la Coupe mais elle mérite son titre. Christophe est en charge de la coordination technique de quatre équipes Elite et des U21 régionaux. Grâce à lui, chaque équipe chaque coach travaillent de la même façon. Il a donné une colonne vertébrale à la formation.”

Outre ses résultats, le Canter revendique son côté social. “On a 600 membres et 24 équipes réparties sur 3 sites. On essaye d’optimiser les occupations. J’aimerais qu’on ‘on reste sur les sites Kinetix et Vanoost, histoire de ne pas toujours devoir trimbaler le matériel et les stocks de ballon à l’Ecole 6. Mais l’Echevin nous trouve déjà gourmand. J’ai une vingtaine de coachs, même les classes d’initiation sont complètes. Je dois donc refuser du monde”, conclut le président Lenglez.