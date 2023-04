Auteurs d’une fin de saison en boulet de canon, les Jaune et Bleu surfent sur une dynamique impressionnante et ont même coiffé sur le fil Lasnois et Schaerbeekois pour terminer dauphins du leader perwézien. Avec son très maigre bilan de 1/15 lors des cinq derniers matchs, les Bruxellois ont souffert en cette fin de championnat. “On a très bien fini la saison et on s’est en quelque sorte qualifiés deux fois pour ce tour final, via le gain de la première tranche et grâce à cette seconde place. Les garçons sont hyper motivés pour aller au bout de cette belle histoire”, explique le T1 Julien Darquenne.

Meilleure attaque de la série avec 68 buts marqués dont 49 pour le duo Maistriaux/Roulez, le FC Genappe devra faire sans son goleador et meilleur buteur de la série Kévin Maistriaux, suspendu. Avec une défense qui prend énormément de buts (55), Kosova risque malgré tout de souffrir face à l’attaque mitraillette genappienne. “Nous aurions préféré pouvoir compter sur l’apport de Maistriaux mais notre force a toujours été le groupe et d’autres joueurs sont tout aussi capables de remplir ce rôle. La confiance est de mise.”

En sachant que Genappe a pris un léger adjuvant moral grâce à sa nette victoire 4-1 début mars lors de leur dernière confrontation. “Le contexte et le moment étaient différents, les compteurs sont remis à zéro. Kosova voudra sa revanche et on se méfie tout particulièrement de son esprit de révolte.”

Côté schaerbeekois, on tentera de faire bonne figure, malgré la spirale négative de résultats en fin de championnat. “Des quatre équipes engagées, Genappe me semble la plus en forme. C’est l’adversaire le plus difficile à affronter dans ce tour final. De notre côté, nous sommes un peu déforcés et on sent que le long sprint des derniers mois est en train de peser sur les organismes. La fatigue s’est installée et je ne ressens plus la même sérénité qu’en janvier et février. Mais un match de football doit être joué, à nous d’être meilleurs qu’eux dimanche”, confie Rami Islamaj, le président schaerbeekois.