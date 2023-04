Jette-Solières (0-2) : Les plus réalistes ont gagné

Ce dernier s’est reconverti en meneur de jeu depuis douze matchs, vu l’étroitesse du noyau soliérois et a signé les deux assists de la partie, tout en distribuant le jeu avec beaucoup de clairvoyance !

Sur le premier assist, Diallo ne se posait pas de question et trompait De Reymaeker d’une frappe puissante. Jette tentait de réagir, mais Bairamjan sortait les arrêts qu’il fallait face à Camara et Kaersoel. La physionomie restait la même après la pause avec un portier visiteur plus bondissant que jamais et des offensifs jettois qui manquaient cruellement de réalisme et de jugeotte dans le dernier geste, comme El Hajjouji et Virgone, particulièrement maladroits en zone de finition. Durant les arrêts de jeu, Ndeon confortait le succès des siens.

”Rien n’est perdu, bien sûr, mais ce n’est évidemment pas le scénario que nous espérions pour les deux dernières journées de compétition”, reconnaissait le mentor local Luc Libert. “Mon adjoint a comptabilisé 16 occasions pour nous, mais si on n’en met pas une seule, on se complique drôlement la vie. Mais on n’a pas le choix, il va falloir aller chercher quelque chose en déplacement à Hamoir la semaine prochaine”.