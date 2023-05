Bilan du RIV : “On passe au travers de 2 matchs mais l’équipe est restée soudée tout du long”

La saison s’annonçait compliquée avec un tirage au sort invitant les Bruxellois à défier les grosses écuries flandriennes. “On s’est dit qu’il faudrait cravacher pour le top 4. Au final, on a battu chez nous en phase classique Ypres, Courtrai, Waregem ainsi que les finalistes des playoffs 2022, Courtrai et Lier. On passe au travers de deux matchs, face à Lier et face à Melsele, l’avant-dernier match en phase classique où nos pourcentages sont très faibles et où on loupe 11 lancers. On perd 5 semaines Demirtas, Marion est devenu papa la semaine des playoffs et certains ont plus ou moins bien réagi physiquement à l’arrêt de 20 jours entre la fin de championnat classique et les playoffs. Le plus important pour moi, c’est qu’on est resté soudé. ”

Pour la saison prochaine, le RIV gardera l’essentiel de ses forces vives. Ahanda, Benzouien, Demirtas, Laït et Penninck ont resigné. Marion va bientôt les imiter. Les dirigeants discutent cette semaine avec Okundaye. Tshibangu n’évoluera plus en double affiliation avec le Brussels et Morini va peut-être se lancer dans un autre projet. Nicolas Joostens aimerait pouvoir compter à la reprise sur Thomas Madoki dont l’Erasmus et les études se terminent. Douglas Ntesa (ex-UBW), bientôt 20 ans et parti se former avec les espoirs de Monaco, jouera en double affiliation avec les pros du Brussels et la TDM1 du RIV. Formé à Liège Basket, David Malu (22 ans, 2,00m) vient étudier à Bruxelles. “Deux jeunes joueurs athlétiques et pourvus d’une excellente mentalité”, conclut le coach Joostens, confirmé à son poste, de même que l’assistant Yvon Jadoul.