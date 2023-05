Nicola Hatefi range les gants : “Je peux être fier de la petite carrière que j’ai eue”

Nicola, quelles sont les raisons qui vous poussent à mettre un terme à votre carrière ?

”J’ai toujours dit que j’arrêtais le jour où je ne parviendrais plus à jouer comme avant ou si j’étais devenu nul. Je ne pense pas être dans un de ces deux cas de figure mais je sens que physiquement, ça commençait à devenir difficile. Cela fait trois mois que je ne m’entraîne plus car je souffre des genoux et du dos. Je mordais chaque week-end sur ma chique pour jouer les matchs, parfois sous antidouleurs. Si on y ajoute le fait que ma situation professionnelle grandit, que ma famille s’agrandit, je dirais que c’est le bon moment pour faire le bon choix. Soit je pensais à moi et je continuais à jouer, soit je pensais à tout ce qui m’entoure et j’arrêtais. J’ai privilégié la deuxième option.”

Une décision prise sans regrets ?

”Des regrets il y en a toujours quand vous décidez de mettre un terme à votre carrière. Je sais que ça va me manquer mais j’ai déjà reçu plusieurs propositions pour jouer avec des amis ou même en vétérans. Je vais voir ce que je vais faire, je jouerai peut-être quelques matchs pour m’amuser et garder la ligne car je sais que j’ai tendance à grossir très vite si je ne fais rien. Si je ne fais rien, je sais que je dépasserai les 100 kg dans trois mois. Je devrai veiller à bien me soigner.”

Au moment de raccrocher les gants, quel bilan tirez-vous de votre carrière ?

”Je peux être fier de la petite carrière que j’ai eue. J’ai toujours évolué à l’échelon national, j’ai eu la chance de goûter à une dizaine de titularisations en D1. J’ai vécu dans le groupe pro de Charleroi pendant deux ans et demi et j’ai affronté des joueurs que je vois encore jouer en Ligue des Champions aujourd’hui. Ma carrière m’a permis de vivre de belles rencontres sur et en dehors des terrains. Je suis fier de ma carrière, où j’ai vécu bien plus de bons que de mauvais souvenir.”

En parlant de souvenirs, si vous deviez en pointer l’un ou l’autre ?

”Je dirais le titre de champion en P1 avec le Léo. Un beau moment pour ma première véritable saison en tant que président. Être sacré champion d’entrée, c’était assez inespéré. Je pointerais aussi mon premier match en D1 contre Courtrai avec Charleroi, soldé par un 0-0. Sans oublier tous les autres vécus chez les jeunes ou en équipe première.”

"La relégation? J’en prends la responsabilité, j’assume cette erreur.”

Malheureusement, vous mettez un terme à votre carrière sur une relégation en P1…

”Une saison difficile à tous points de vue, au cours de laquelle nous avons enchaîné les malchances. Je dois reconnaître que je ne m’attendais pas à ce que cette saison soit si difficile car nous avions bien préparé notre mercato. Je reste persuadé que nous avons transféré de bons joueurs mais on n’a peut-être pas pris assez de joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes. J’en prends la responsabilité, j’assume cette erreur.”

Le Léo fait donc l’ascenseur en l’espace d’un an. Une déception ?

”J’avais rêvé d’un autre scénario, j’aurais aimé nous maintenir à l’échelon national. À nous de désormais construire quelque chose de solide pour ne plus revivre cette déception. Mais ce n’est pas la fin du monde, nous avons un club fort de 600 membres, nous allons reconstruire quelque chose de correct.”

Quel visage aura le Léo en P1 ?

”Nous n’afficherons pas spécialement d’ambitions. Juste l’envie de construire une belle équipe pour retrouver le goût de la victoire. Avec l’arrivée de notre terrain synthétique, nous aurons tout en mains pour donner une nouvelle dynamique au projet.”

Le terrain, justement, ça a été un gros point noir cette saison.

”Un vrai handicap pour l’équipe bruxelloise que nous sommes, qui préfère jouer au sol qu’en hauteur. Nous avons dû jouer contre nature mais nous ne pouvions rien faire d’autre que nous adapter aux conditions parfois difficiles. Les travaux du synthétique débuteront fin mai et le terrain sera prêt pour la saison prochaine. Un outil indispensable dont tout le club va bénéficier.”

Et comment vous sentez-vous dans votre rôle de président ?

”Je me sens bien, avec tout le club, nous continuons à bâtir des bases solides pour que le club possède des fondations solides et puisse continuer à tourner, même si je devais un jour le quitter.”