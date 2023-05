La reprise a sonné pour le Team Brussels 3X3 dont le visage a changé

”Un coach de la Topsport néerlandophone m’avait dit qu’il y avait à Falco Gand un profil qui pourrait nous intéresser. Leander De Maesschalck n’a que 18 ans mais nous a rejoint et pourra nous rendre des services cet été. Je ne présente plus Stéphane Moris qui nous accompagnera aussi mais qui doit finir la saison de 5 vs 5 avec le RPC Anderlecht en TDM2. On cherche encore un profil, un joueur de Nationale capable de défendre et d’attaquer dur.”

Cette perle rare, Vadim Hollevoet l’a trouvé 24 heures plus tard en la personne de Romain Boxus, un joueur liégeois bien connu. À présent constituée, l’équipe doit performer dans ses fondamentaux collectifs.

”Je vous avoue que vu ces soucis logistiques et d’équipe, on n’est pas encore prêts. Ce n’est pas un début de saison idéal car de nombreux obstacles se sont dressés. Or, les échéances approchent. Un gros été arrive.”

L’équipe se présentera à un tournoi relevé à Anvers d’ici peu. Elle sera aussi sur les routes de France à la fin du mois et en juin que ce soit pour un tournoi Challenger ou pour figurer dans un Open de France. La team a aussi reçu une invitation en provenance de Serbie. Vadim et le Team 3X3 Brussels se sont aussi rapprochés de Olivier Goossens et de son BasketHall 55, un demi-terrain réservé exclusivement au 3X3 qui vient de déménager de Beersel à Braine-l’Alleud.

”On s’entrainait à Saint-Gilles mais la commune va rénover la salle et on n’a plus aucune alternative. Olivier a proposé ce partenariat. Je ne le connaissais pas bien mais il est hyper dynamique et on s’est très vite entendu. Je vais l’aider dans le développement du 3X3, on portera le nom de Brussels B55 lors des tournois en Belgique et en échange, on peut profiter de ses installations”, ponctue Hollevoet.