Ryan Deuvaert, président du Royal Daring Hockey Club : “Il est désormais important de repartir sur des bases saines”

Président, on vous imagine heureux du maintien en Division d’Honneur acquis ce week-end ?

”Nous sommes très soulagés d’avoir gagné sur le terrain le droit de nous maintenir en Division d’Honneur avant la dernière journée de compétition. Car cette dernière rencontre a tout du match piège par excellence où le vainqueur actait son maintien et le perdant descendait. Il fallait à tout prix éviter d’avoir un tel enjeu dans ce match et je suis super content de voir que nos joueurs ont atteint notre objectif. Cet objectif de se maintenir en Division d’Honneur est resté le même depuis le début de la saison et nous sommes parvenus à l’acter avec une équipe un peu remaniée au début de second tour, pour satisfaire aux nouvelles exigences financières que le club s’imposait. Je suis très fier de voir comment les joueurs ont réagi. Ils ont disputé ce second tour sans passer à côté d’un seul match. Nous avions perdu les trois premiers matchs de ce second tour mais ils auraient pu tourner en notre faveur. Par la suite, il y a eu ces victoires contre Braxgata et Herakles, une défaite de justesse contre l’Orée, notre carton face à Old Club et même un nul contre le Racing. D’excellents résultats qui ont forgé notre maintien.”

Un second tour sur lequel vous vous appuierez la saison prochaine ?

”C’est quelque chose sur lequel nous pouvons construire pour le futur. Les joueurs sont déjà en train de préparer eux-mêmes la saison prochaine et de monter le groupe. Leur envie est de continuer à évoluer ensemble, d’intégrer des jeunes du cru à ce groupe déjà existant. Et éventuellement d’attirer un ou deux renforts pour remplacer d’éventuels départs puisque plusieurs de nos joueurs seront sûrement sollicités.”

Le bilan sportif est positif. Reste au club à se mettre en ordre pour la licence. Quel est votre état d’esprit concernant l’issue de ce dossier ?

”Le bilan de la saison sera positif si nous parvenons à obtenir la licence, mais ça ne devrait pas s’avérer trop problématique. Nous devons rentrer quelques documents auprès de la CBAS et assurer quelques paiements qui sont planifiés. J’ai encore eu la fédération au téléphone en début de semaine, leur but n’est pas de nous enfoncer mais bien de nous aider. Je suis relativement optimiste quant à nos chances d’obtenir la licence et nous avons donc décidé de lancer un recours. Une fois que tous les documents auront été rendus, tout devrait rentrer dans l’ordre.”

Le club pourra alors préparer la suite ?

”C’est une saison où nous remboursons tout ce que nous devons à droite et à gauche. Une saison au cours de laquelle il y a eu pas mal d’économies par rapport au budget initial. Il est désormais important de repartir sur des bases saines à court terme et de retrouver ce à quoi le Daring est habitué depuis dix ans, à savoir la victoire. Mais je suis confiant, l’équipe en place a prouvé qu’elle avait sa place en Division d’Honneur.”

La gestion du budget a-t-elle été plus délicate ces dernières années ?

”Après les deux années Covid, le club et ses partenaires ont connu une période plus compliquée, marquée par la baisse des budgets. Malheureusement, quand on ne sait pas faire rentrer plus d’argent, il faut faire des économies pour conserver un budget équilibré. Ce qui est aujourd’hui notre priorité.”

"Le plus important est de maintenir la qualité de notre formation."

D’autant qu’il y a tout un club derrière l’équipe première.

”Le plus important est de maintenir le niveau et la qualité de la formation de notre école des jeunes. Nous ne sommes pas la plus grande du pays en termes de membres mais l’une des meilleures sur le plan qualitatif. Deux des champions du monde de notre équipe nationale ont été formés à Molenbeek, il est primordial de poursuivre le travail dans cette voie et de ne pas diminuer les budgets de l’école des jeunes. Être plus raisonnable concernant l’équipe première mais continuer à investir dans l’école des jeunes est la bonne solution, que ce soit à moyen ou à long terme.”