Jette n’a pas le droit à l’erreur à Hamoir : “Toute notre saison va se jouer sur un match”

En s’inclinant dimanche face à Solières, le RSD Jette a manqué une occasion en or de pratiquement assurer son maintien. Pire, à deux journées de la fin, les voilà à égalité de points avec Solières, l’actuel troisième descendant. Du coup, pas question de se louper ce dimanche lors du déplacement à Hamoir. “C’est notre finale. Toute notre saison va se jouer sur un match”, lance Steven Meert. “Il n’y a plus rien à dire, il ne faut plus spéculer, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire dimanche contre Solières, nous devrons le faire à Hamoir. Malgré une équipe décimée en face et 17 opportunités, nous ne sommes pas parvenus à marquer. Ce off-day ne peut pas se reproduire.”