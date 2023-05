S’il y avait très peu d’occasions à se mettre sous la dent en première période, Jette se montre timide et craque au retour des vestiaires. Heureusement, Jette réagit vite. À la suite d’un corner, le deuxième ballon arrive chez Cortvriendt dont le centre jettois trouve la tête de Some. Camara et Cortvriendt rateront encore l’occasion d’offrir les trois points à leur équipe mais Luc Libert se contente de ce point si précieux. “Je pense qu’on a réalisé une bonne opération qu’il faudra terminer la semaine prochaine à domicile. Un bon point surtout dans la mentalité. On a bien travaillé, on s’est créé des occasions. On est de nouveau mené et on va rechercher les ressources pour recoller au score. Dans le mental, c’est un bon point. On vient de vivre une semaine où on a beaucoup travaillé et on ne les a pas laissés gamberger.”

Hamoir : Rausin, Masset, Biersard, Ceylan, Lahaque, Doneux, Dianda, Cusumano (71e Donlefack), Macé (82e Guilmi), Yilmaz, Damblon (79e Mukendi).

Namur : De Reymaeker, De Marrée, Kaleba, Alves, Camara, Cruz, El Hajjouji (63e Necipoglu), Virgone (78e Kaersoel), Cortvriendt, Nzayadiambu, Some Salambo.

Arbitre : M. Meys.

Avertissement : Donlefack.

Les buts : 52e Cusumano (1-0), 66e Some Salambo (1-1).