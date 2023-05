Le président Lenglez s’en fait l’écho : “On a joué à Sprimont face à Alleur avec une salle 90 % liégeoise. C’est un choix dommageable, je l’ai signalé à l’AWBB. Alleur a aligné cinq jeunes joueuses de R1. Face à 12 rotations, mes filles se sont écroulées à 9 avec Sofia Viviani percluse de crampes. On venait de disputer 4 matchs en une semaine.”

Le président du Canter a fait une demande pour rester en R2 : “On a peu de chance de recevoir une place la saison prochaine. J’ai impression d’être floué dans cette affaire. Mes joueuses et mon staff technique également. Je suis dégoûté. On se lave les mains de décisions préjudiciables à mon club et à des joueuses qui ont tout donné samedi soir en terrain hostile. C’est bien que mon cas malheureux provoque des changements de règlement pour le futur mais ici je suis sacrifié sur l’autel de la bonne organisation de la fédération.”

Dans l’attente, le Canter panse ses plaies en interne mais n’a pas beaucoup le temps de se retourner : “Concernant Loïc (NdlR Carles qui a pris la succession au pied levé de Guy Despretz qui avait démissionné du coaching voici deux semaines), je dois le voir ce jeudi soir pour définir son avenir au club. Plusieurs joueuses attendent sa décision pour décider de leur avenir au Canter. Elles me posent des tas de questions depuis samedi soir auxquelles je ne peux apporter que peu de réponses concrètes.”

Une situation qui a également un impact ailleurs : “La descente de la R2 provoque celle de la P1 en P2 et empêche la P3 de monter en P2 dès lors. C’est assez ubuesque cette situation alors que le CP parle de maintien pour Waterloo dernier de P1D et de montée directe de Tatete BC champion en P3D en P1D. On a demandé pour avoir deux équipes en P1, comme par le passé le Rebond Ottignies qui avait obtenu une dérogation. On a soumis une demande”, précise Alain Lenglez.