Un travail de fond et des ambitions à la hausse pour le Royal Linthout

La formation reste au cœur du projet woluwéen. Le club mise sur la diversité des séances avec des entraîneurs différents la semaine pour les U18-U21. “Le coach Carles aura la vue claire sur 3-4 équipes régionales. On mise beaucoup sur les générations U18-U21. On a beaucoup de demandes pour intégrer le club. En test pour le moment, on se retrouve avec des équipes de 16-17 gars à l’entraînement. ”

C’est un autre casse-tête, celui de l’organisation : “On a un terrain et 14 équipes. C’est à la fois un puzzle et un challenge de tout orchestrer.”

En attendant une assemblée générale qui devrait nommer à la présidence Guillaume Blauwart (qui occupait cette fonction par intérim depuis plusieurs semaines), le Linthout surfe sur une vague nouvelle. Il a célébré la mémoire de son ancien président décédé récemment en lui attribuant dans la salle et la cafétéria une Avenue et un Espace Marc Squiflet. Son fils Pierre poursuit : “On est davantage présent sur les réseaux sociaux. On mise plus sur la communication. Des gens impliqués s’investissent dans le comité. Il y a un vent nouveau qui souffle sur notre club quand je vois la soixante de jeunes qui s’est présentée à notre Draft, les supporters qui se sont déplacés à Loyers pour le test-match du maintien de la R2 face à Arlon ou l’engouement suscité par les playoffs de notre P2.” Quoi qu'il arrive le dimanche 21 mai lors du match face à l’Ecole Européenne pour monter en P1, la P2 (ou P1) sera, elle, toujours coachée par David Arboretto.

Jette s’incline en 1/2, UBW en finale

Dans la série du Linthout (qui s’est sauvé samedi dernier par le biais d’un test-match face à Arlon), le tout Bruxelles aurait rêvé d’une finale de playoffs 100 % bruxelloise. Si United Basket Woluwe a justifié en demi-finale face à Natoye sa place de leader de la phase classique atteinte après un 21/26, le Fresh Air était bien parti pour rejoindre en finale l’équipe de Jamal Ouriaghli. Dimanche, les hommes de Nikola Samardzic avaient marqué 97 points à Charleroi Expérience Performance et récupéré l’avantage de terrain. Hélas, ce jeudi, malgré le soutien de leur public, les Jettois (Ouattara 5, Nouhi 3, Ringoet 13, Nieto 2, Feru 13, Bikuki 2, Kornwolf 4, Ferin 9, Dika 2, Remy, Bikuki Madima 8) sont rarement entrés dans leur match. Ils sont tombés sur un adversaire carolo désireux de bien défendre sa raquette. Malgré quelques soubresauts, Jette s’incline 63-69. L’UBW accueille Charleroi ce samedi (20h) à la salle Malou. Le retour aura lieu à La Garenne jeudi prochain (19h). Les deux équipes reviendraient à Woluwe le dimanche 21 mai pour une belle éventuelle.