Jette reste en D2 ACFF

Au retour des vestiaires, c’est l’URLC qui prenait l’avantage suite à un penalty converti par Ba. Jette recollait au score également sur un penalty obtenu par Somé avec beaucoup d’expérience, et transformé par Cruz Dos Santos, avant que les Louvièrois ne se procurent une kyrielle d’occasions.

La suite, on la connaît, le RSD sauve sa peau en D2 ACFF au grand soulagement de tout le club. « D’abord, je suis très content pour le président qui m’a rappelé à la rescousse il y a treize semaines », entamait Luc Libert avant de poursuivre : « j’étais sorti du circuit depuis pas mal d’années et il m’a fait confiance. C’est un gros soulagement pour tout le monde. On a fait le job en étant bien organisé ce qui a payé. Le groupe sait se dépasser face aux équipes du top comme la Louvière. On a su faire un résultat avec une touche de foot en plus. Nous aurions pu mener au moins par deux buts d’écart à la pause. Après celle-ci, on a concédé pas mal d’occasions. C’était à chacun sa mi-temps. »

Luc Libert, qui a mené sa mission à bien, ne rempilera pas pour une saison supplémentaire. « Ma mission qui était ponctuelle, est accomplie. Michel Delph poursuivra le travail. Ce n’était pas gagné dès le départ, car nous n’avons pas été épargnés par les blessures. C’est pour ce genre de match et d’émotions qu’on entraîne. Place à la fête ! », souriait notre interlocuteur en guise de conclusion.

RSD Jette : De Reymaeker ; Alves, Kaleba, Cruz Dos Santos, De Marrée, Camara ; Virgone (76e Kaersoel), Nzayadiambu, Necipoglu (88e Zeriouh), Cortvriendt ; Somé (80e El Hajjouji).

La Louvière Centre : Cremers ; Marquis, Luhaka, Salem-Ngabou, Nsungu ; Nguessan (88e Baiardo), Diarra, Lubaki, Jatta (64e George), Ba ; Ouattara (66e Lema).

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Cruz Dos Santos, Luhaka.

Les buts : 46e Ba sur pen. (0-1), 55e Cruz Dos Santos sur pen. (1-1), 90e +4 El Hajjouji (2-1).