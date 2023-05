Rania Sabraoui, 16 ans, a décroché une médaille de bronze européenne historique pour la boxe belge : “Ce résultat me donne confiance en moi”

Rania a battu successivement l’Arménienne Avetysan et la Hongroise Drobilits pour atteindre les demi-finales, un stade de la compétition où elle s’est alors inclinée contre l’Espagnole Gutierrez.

Rania Sabraoui a remporté deux belles victoires en début de tournoi. ©EUBC

”J’avoue que j’avais un peu plus de stress que d’habitude avant mon entrée en lice. Comme mon adversaire était une boxeuse locale, je me posais quelques questions, je me demandais si je n’allais pas être désavantagée mais après la présentation, je suis rentrée dans ma bulle et tout s’est bien passé, le pointage était correct”, indique Rania.

guillement Avant, je n’avais pas beaucoup confiance en moi et mon état d’esprit a changé.

La boxeuse a surtout fait impression lors de son deuxième combat. “Je suis montée sur le ring en étant confiante, j’étais sur mes gardes mais on avait tiré tous les enseignements du combat précédent et j’ai gagné méritoirement.”

Ces championnats d'Europe Youth étaient de très haut niveau. ©EUBC

La fatigue physique l’a ensuite rattrapée, faute d’avoir pu s’alimenter correctement le matin. “La nourriture n’était pas très variée, il n’y avait que des œufs et comme j’avais 100 grammes à perdre pour la pesée quotidienne, j’ai encore dû m’entraîner le matin. Au final, je perds le combat de manière assez logique mais je n’étais pas à 100 %.”

Rania Sabraoui, à l'écoute des coaches nationaux. ©EUBC

”Au final, cette médaille de bronze m’a fait un bien fou, souligne Rania Sabraoui. Avant, je n’avais pas beaucoup confiance en moi et mon état d’esprit a changé. Grâce aux stages de l’équipe nationale, aux rassemblements et aux tournois, je gagne de l’expérience et je peux m’améliorer. Cette médaille n’est, pour moi, que le début du début. Mon prochain grand objectif sera les championnats du monde dans cinq mois.”

La boxe grâce à sa sœur

Au fait, comment Rania a-t-elle découvert la boxe ? “J’ai commencé un peu par hasard, parce que ma sœur fréquentait la salle pour garder la forme. C’est elle qui m’y a amenée, histoire que je fasse du sport moi aussi. J’ai commencé par la boxe éducative puis, petit à petit, je me suis mise à faire des compétitions de plus en plus sérieusement.”

Notre compatriote, sur la troisième marche du podium, peut encore rêver de l'or à l'avenir. ©EUBC

Damien Szybko, son entraîneur au Jab Boxing à Uccle, ne tarit pas d’éloges au sujet de son élève.

”Rania est une pépite ! Son potentiel est très intéressant. J’ai fait sa découverte il y a quelques années lorsque j’étais moi-même encore un compétiteur, puis je l’ai prise sous mon aile. Ses points forts ? Je dirais avant tout qu’elle est assidue et travailleuse, qu’elle intègre très vite les consignes qu’on lui donne. Ensuite, je dirais qu’elle a beaucoup de punch comparé à certaines autres boxeuses. Elle a des coups qui portent, qui ont un véritable impact.”

Damien Szybko, l'entraîneur de Rania au Jab Boxing à Uccle, ne tarit pas d'éloges à son sujet. ©D.R.

Et de conclure : “Je suis fier de son évolution, elle avait déjà gagné le bronze lors d’un gros tournoi au Monténégro mais ici, aux championnats d’Europe, c’est vraiment une très belle performance quand on connaît le niveau de cette compétition. Et comme elle n’a que seize ans, elle aura encore l’occasion de tenter de remporter l’or !”